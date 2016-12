CVM Tomis, la o victorie de finala campionatului

Campioana României în ultimele două ediţii, CVM Tomis Constanţa, şi-a confirmat în weekend statutul de favorită pentru al treilea titlu consecutiv. Formaţia de pe Litoral a cîştigat ambele meciuri susţinute în compania echipei Remat Zalău, 3-0 şi 3-1, şi conduce cu 2-0 la general în semifinala play-off-ului desfăşurată în sistemul “cel mai bun din cinci partide”. Pentru a se califica în finală, Tomis trebuie să mai cîştige una dintre cele două partide programate la Zalău, pe 8 şi 9 aprilie, sau întîlnirea decisivă de duminica viitoare, care va avea loc la Constanţa.

În meciul de sîmbătă, gazdele s-au impus în trei seturi, 25-21, 25-18 şi 26-24. Cu Gontariu excelent în atac, Zalăul a început bine partida, a condus cu 8-6, 13-10 şi 18-17, dar Tomisul a revenit la 20-18, graţie a două blocaje reuşite de Miseikis. Erorile la preluare făcute de oaspeţi au decis pe finalul primului set, dar şi la începutul parţialului secund, cînd antrenorul oaspeţilor l-a înlocuit pe Ciortea cu Milkov. De partea cealaltă, Stelio De Rocco a mizat pe Macovei în locul lui Began, încercînd să îmbunătăţească blocajul. Scorul a continuat să urce în favoarea constănţenilor, iar Djordjevici a preferat să-şi odihnească titularii pentru setul următor. Zadarnic! Jocul complet al Tomisului, cu mai mulţi trăgători în formă decît a avut Rematul, care au fructificat pasele ideale oferite de un Firpo în zi foarte bună, a permis campioanei să controleze ultimul set, după 7-8 la primul time-out tehnic. Sălăjenii au mai avut o răbufnire de orgoliu pe finalul setului, cînd au salvat două mingi de meci la 24-22, ultima cu un as reuşit de Dacovici, dar asta a fost tot: 3-0 scor final.

Remat a demonstrat duminică de ce este singura echipă din România care a învins Tomisul în acest sezon şi a reuşit să cîştige primul set, cu 27-25. Ardelenii au condus în permanenţă, iar gazdele au trecut în avantaj abia la 21-20. Zalăul a încheiat primul act abia la a treia minge de set, cu un blocaj la Brinkman reuşit de Dacovici. Canadianul s-a revanşat în seturile următoare, cînd a fructificat mai multe pase în urcare venite de la Firpo, dar s-a remarcat şi la blocaj. Meciul a oferit destule faze electrizante puţinilor spectatori prezenţi în Sala Sporturilor, care au aplaudat la final încă o victorie a favoriţilor, cu 3-1, după 25-18, 25-18 şi 25-19. „Am venit aici să ne jucăm şansa, pentru că nu aveam ce pierde. Am încercat să realizăm o surpriză, dar constănţenii au fost mai buni ca noi. Trebuie să fim realişti, şansele noastre de calificare sînt acum reduse”, a recunoscut Adrian Gontariu, căpitanul oaspeţilor. „Cred că astăzi (n.r. - duminică) am intrat puţin relaxaţi, dar s-a simţit şi oboseala acumulată după ce am jucat atîtea meciuri în ultima perioadă. Important este că ne-am revenit repede după ce am pierdut primul set”, consideră Radu Began, căpitanul echipei constănţene. „Am început mai lent şi a trebuit să alergăm după egalare în primul set. Mă bucur că echipa şi-a revenit rapid, jucătorii şi-au intrat în ritm şi au rezolvat meciul în următoarele trei seturi”, a declarat antrenorul principal Stelio De Rocco. „Zalăul a jucat mai bine în meciul de duminică, dar asta şi pentru că jucătorii noştri au început mai relaxaţi după acel 3-0 de sîmbătă. Sîntem aproape de finală, mai avem nevoie de o singură victorie”, a spus Milen Uzunov, directorul sportiv al Tomisului.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Miseikis, Began, Brinkman, Ashlei, Daivison şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Pereu, Macovei şi Lică); Remat (antrenor Dragan Djordjevici): Despotovski - Gontariu, Dacovici, Aleksici, Ciortea, Sajnberger şi Mărieş - libero (au mai jucat: Todoran, Milkov, Ilieş şi Ateljevici). Au arbitrat Lucian Năstase şi Nicolae Marin (ambii din Galaţi). Observator: Virgil Dumitrescu (Bucureşti).

Dinamo Bucureşti a învins în două rînduri pe VCM Piatra Neamţ

În cealaltă semifinală a campionatului masculin, Dinamo Bucureşti conduce cu 2-0 în disputa cu VCM Piatra Neamţ, după două succese cu 3-0 (25-18, 25-22, 25-19) şi 3-1 (25-17, 25-20, 18-25, 25-21). Următoarele două partide vor avea loc la Piatra Neamţ, miercuri şi joi, iar meciul decisiv, dacă va fi necesar, va fi găzduit tot de Sala “Extreme” din Bucureşti, duminică. Rezultate din turneul 5-8: Explorări Baia Mare - Unirea Dej 3-0; Constam Buzău - U. Cluj 3-1. Se joacă în sistemul “cel mai bun din trei meciuri”, următoarele partide fiind programate pe 8 şi 11 aprilie. Meciuri de clasament: Steaua Bucureşti - Torpi Tg. Mureş 3-0 şi 3-0; Ştiinţa Bacău - Rapid Bucureşti 2-3 şi 2-3. Clasament final play-out: 9. Steaua Bucureşti; 10. Torpi Tg. Mureş; 11. Rapid Bucureşti; 12. Ştiinţa Bacău.

