CVM Tomis, la o victorie de titlul naţional!

Campioana ultimelor două ediţii, CVM Tomis Constanţa, este la un singur succes de adjudecarea celui de-al treilea titlu naţional consecutiv, după ce s-a impus în primele două partide ale finalei cu Dinamo Bucureşti, cu 3-0 şi 3-2. Se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci meciuri”, iar constănţenii trebuie să mai cîştige o singură întîlnire dintre cele trei rămase, programate pe 29 şi 30 aprilie la Bucureşti şi pe 3 mai la Constanţa.

Sîmbătă, Tomis s-a impus în număr minim de seturi

Conform aşteptărilor, CVM Tomis şi-a păstrat invincibilitatea în partidele oficiale jucate pe teren propriu, acolo unde în acest sezon nu a reuşit să cîştige nimeni, nici pe plan intern, nici în Cupele Europene. Primul meci al finalei, disputat sîmbătă, le-a revenit gazdelor cu 3-0, pe seturi 25-22, 25-23 şi 25-18. Dinamo însă nu a jucat deloc rău, menţinînd echilibrul, în primele două seturi, pînă la al doilea time-out tehnic. Tomis a făcut diferenţa pe final, cînd a profitat de unele erori la preluare comise de bucureşteni. În setul 3, Constanţa a început în forţă, a condus cu 5-0 şi 7-1, apoi a reuşit să conserve acest avantaj pînă la final, în ciuda revenirii dinamoviştilor, care s-au apropiat la 18-16.

Duminică, s-a jucat mai bine de două ore!

Cam la fel au stat lucrurile şi duminică, însă doar în primele două seturi. Oaspeţii au echilibrat disputa doar în primul parţial, cînd Tomis s-a distanţat pe final şi a cîştigat cu 25-21. Gazdele au zburdat în setul următor, încheiat 25-14, şi au considerat meciul jucat. Fals! Dinamo a revenit ca Pasărea Phoenix, a pus multe probleme preluării constănţene cu serviciul planat şi a izbutit să egaleze la seturi, după 25-16 şi 25-22. Au fost multe faze prelungite, în care ambele echipe şi-au arătat puterea de luptă şi au încîntat asistenţa. Au fost însă şi mulţi nervi pe teren, multe faze contestate şi chiar discuţii în contradictoriu între jucătorii celor două echipe! Înaintea setului decisiv, arbitrul principal Nicolae Marin i-a avertizat pe cei doi căpitani de echipă, Began şi Roman, că nu va mai tolera aşa ceva şi că va arăta cartonaşe galbene. Zis şi făcut! În tie-break, la 5-2 pentru Tomis, ambii căpitani au primit cartonaş galben, pentru proteste, şi scorul a devenit 6-3. La 8-5, dinamovistul Todorovici a fost penalizat pentru repetate trageri de fileu, la finalul punctelor, astfel că gazdele s-au distanţat la 9-5. Revenind la voleiul propriu-zis, trebuie menţionat că echipa constănţeană a repetat prestaţia din seturile cîştigate în debutul tie-break-ului, reuşind să ajungă repede la o diferenţă de trei puncte - 4-1, 5-2 - care s-a dovedit decisivă. Meciul al doilea s-a încheiat 3-2 pentru Tomis, după 15-10 în decisiv. Următoarele două partide ale finalei vor avea loc în Sala Extreme din Capitală, miercuri şi joi, de la ora 17.00.

Au evoluat formaţiile - CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Miseikis, Began, Brinkman, Ashlei, Daivison şi Tănăsescu libero (au mai jucat Pereu, Lică şi Voinea); Dinamo (antrenor Daniel Rădulescu): Kuburovici - Chiţigoi, Roman, Mureşan, Ristoski, Todorovici şi Gavrilovici libero (au mai jucat Şoloc, Romanescu, Bobeanu şi Teotoc). Au arbitrat Lucian Năstase şi Nicolae Marin (ambii din Galaţi).

Declaraţii după meci

„Al doilea meci a fost mult mai disputat decît primul. După două seturi foarte bune, concentrarea noastră a dispărut, nu ştiu nici eu unde! Am fost însă mai buni atunci cînd trebuia, în tie-break, şi a fost suficient. S-a dovedit din nou că doar atunci cînd nu jucăm la adevărata noastră valoare ne poate pune cineva probleme, în competiţia internă. Dinamoviştii au avut o revenire de excepţie, cu o apărare formidabilă, cu o ambiţie extraordinară, pentru care îi felicit. Cu siguranţă că la meciurile din deplasare vom fi pregătiţi pentru această replică foarte bună a lor” - Ashlei Nemer (jucător CVM Tomis).

„Ne aşteptam la o replică foarte bună din partea lui Dinamo. Cred că, după 25-14 în setul al doilea, echipa mea a considerat că meciul este terminat, iar adversarii îşi vor face bagajele să plece acasă. A fost o mare greşeală din partea noastră, dar pînă la urmă vreau să-mi felicit jucătorii pentru că au reuşit să revină şi să cîştige un adevărat thriller, cu multe faze controversate şi foarte solicitant pe toate planurile. Cred că arbitrii au reuşit să controleze bine partida, dar poate că acele cartonaşe galbene puteau fi arătate mai devreme” - Stelio De Rocco (antrenor principal CVM Tomis).

„În primele două seturi nu am fost prea concentraţi, dar după aceea am intrat mai bine în joc şi cred că am jucat aproape ce trebuia. Finala încă se joacă, pentru că Tomis trebuie să mai cîştige un meci. Poate nu-l cîştigă la Bucureşti! Cum a jucat Dinamo astăzi (n.r. - duminică) poate să joace şi la Bucureşti şi să cîştige! Cu un arbitraj un pic mai corect la Bucureşti decît a fost aici” - Daniel Rădulescu (antrenor principal Dinamo).

Remat Zalău este favorită pentru medaliile de bronz

Tot la sfîrşitul săptămînii trecute s-au disputat şi primele meciuri de clasament în Divizia A1. În disputa pentru locul al treilea, VCM Piatra Neamţ şi Remat Zalău sînt la egalitate, 1-1, într-o serie care se desfăşoară în sistemul „cel mai bun din cinci partide”. Oaspeţii au cîştigat sîmbătă cu 3-1, iar nemţenii s-au impus a doua zi cu 3-2. Remat poate încheia conturile dacă va cîştiga meciurile de pe teren propriu, programate miercuri şi joi. În turneul 5-8, unde se joacă în sistemul „cel mai bun din trei meciuri”, Explorări Baia Mare a cîştigat cu 3-1 prima întîlnire cu Universitatea Cluj. Următoarele partide au loc miercuri, la Cluj, şi sîmbătă, la Baia Mare. Unirea Dej a cîştigat cu 2-0 disputa pentru locul 7 cu Constam Buzău, impunîndu-se chiar pe terenul echipei adverse, sîmbătă şi duminică, cu acelaşi scor: 3-1.

