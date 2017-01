CVM Tomis, la un pas de a rata finala campionatului

Jucătorii de la CVM Tomis Constanţa şi-au micşorat mult şansele de calificare în finala Diviziei A1 la volei masculin. Deşi porneau ca favoriţi în disputa cu Explorări Baia Mare, constănţenii au pierdut ambele meciuri jucate pe teren propriu, iar maramureşenii conduc cu 2-0 la general în semifinala care se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci partide”. Următoarele meciuri vor avea loc marţi şi miercuri, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Baia Mare, însă dacă gazdele se impun marţi, a doua zi nu se mai joacă.

După înfrângerea de vineri, scor 2:3, era de aşteptat ca voleibaliştii constănţeni să se revanşeze sâmbătă, ţinând cont de valoarea superioară a jucătorilor din lot. Băimărenii au fost însă mai omogeni şi mai motivaţi, au început bine şi au reuşit să câştige primul set în prelungiri. Gazdele au egalat la seturi, dar au cedat pasul în actul al treilea, în care au reapărut erorile de vineri. Setul 4 a fost echilibrat şi CVM Tomis a făcut diferenţa pe final, egalând din nou. Setul decisiv a început catastrofal pentru gazde, conduse cu 8:3 şi 12:8! Constănţenii au egalat la 12, dar nu au mai avut forţa de a înclina balanţa în favoarea lor. Scor final: CVM Tomis - Explorări 2:3 (24:26, 25:19, 19:25, 25:23, 13:15).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Sincer, nu ne aşteptam la aceste două înfrângeri, dar dacă noi nu am fost în stare să câştigăm acasă, mai avem doar şansa de a câştiga cele două meciuri în deplasare” - Radu Began (căpitan CVM Tomis). „Cred că diferenţa a fost făcută din nou de serviciu şi preluare. Dacă echipele nu aduc mingea corect la ridicător, pe fileu, e greu pentru el să construiască şi mult mai uşor pentru adversari să se apere” - Marius Botea (antrenor principal Explorări). „În opinia mea, calificarea încă nu e jucată. Sâmbătă echipa mea a jucat mai bine decât vineri, când a jucat doar în primele două seturi şi jumătate. Astăzi jucătorii au luptat, în ultimul set au avut mingea pe fileu după ce s-au apărat bine, dar nu au făcut punct. Am pierdut pentru că am făcut prea multe greşeli” - Viktor Sidelnikov (antrenor principal CVM Tomis).

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală): Hildebrand - Miklashevich, Began, Macovei, David, Merkushev şi Mihăilă - libero (au mai jucat: Pavel, Spînu, Minchev, Lescov şi Marquinho - libero); Explorări (antrenori Marius Botea şi Sorin Pop): Kecskemeti - Negrean, Neamţ, Socaciu, Didorciuc, Ţuţea şi C. Tofan - libero (au mai jucat: Veber şi Răileanu). Au arbitrat: Silvian Lungu şi Corneliu Malaxia (ambii din Bucureşti).

S-A ACCIDENTAT MERKUSHEV. În setul al doilea, la scorul de 4:2 pentru Tomis, Igor Merkushev a aterizat greşit după un atac din linia a doua şi nu a mai putut continua partida. El a suferit o uşoară luxaţie la gleznă şi va trebui să ia pauză câteva zile, astfel că va rata meciurile de la Baia Mare. Locul său în lotul de 12 jucători care a făcut deplasarea a fost luat de tânărul Alexandru Zahar, care duminică a încheiat turneul de cadeţi de la Buzău. CVM Tomis a plecat duminică dimineaţă spre Baia Mare, cu escală la Tg. Mureş noaptea trecută.

În cealaltă semifinală din DA1 la volei masculin, scorul general este 1-1. În meciul al doilea, Dinamo Bucureşti a pierdut, pe teren propriu, scor 2:3 (20:25, 19:25, 25:21, 25:23, 10:15), în faţa lui Remat Zalău. Partidele următoare sunt programate la Zalău, marţi şi miercuri, de la ora 18.00.