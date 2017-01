CVM Tomis, la un pas de Final Four

Dublă campioană naţională şi cvadruplă cîştigătoare a Cupei României, Club Volei Municipal Tomis Constanţa a ajuns astăzi în faţa celei mai valoroase performanţe a clubului pe plan internaţional: calificarea în semifinalele unei competiţii europene inter-cluburi. O calificare perfect la îndemîna grupării de pe Litoral, care a cîştigat cu 3-1 meciul tur cu formaţia bielorusă Metallurg Zhlobin, din sferturile de finală ale GM Capital Challenge Cup, disputat săptămîna trecută la Constanţa. Regulamentul competiţiei prevede că merge mai departe echipa care cîştigă mai multe seturi pe ansamblul celor două manşe, astfel că Tomis trebuie să cîştige două seturi la Gomel pentru a primi dreptul să joace în Final Four. Metallurg este obligată să învingă astăzi, pentru a se califica în semifinale, cu 3-0 sau cu 3-1. În al doilea caz, setaverajul general va fi egal, astfel că pentru departajare se va juca şi “setul de aur”, după regula tie-break-ului.

Dominată clar la Constanţa, unde a cîştigat set cu foarte multă şansă şi pe fondul unor greşeli inexplicabile comise de gazde, care au irosit patru mingi de meci, Metallurg Zhlobin este o echipă redutabilă pe teren propriu. În actuala ediţie a GM Capital Challenge Cup, bieloruşii au cîştigat toate partidele jucate acasă, cu 3-0 în faţa lui Azerneft Baku, Asseco Resovia Rzeszow şi VCM Piatra Neamţ şi cu 3-1 în faţa grupării elveţiene Amriswil, singura care i-a luat set în Palatul Sporturilor din Gomel, acolo unde Metallurg îşi dispută partidele pe teren propriu din Cupele Europene. De altfel, formaţia antrenată de Igor Zagorţev a pierdut în Challenge Cup doar la Constanţa şi la Rzeszow, în Polonia, cu 0-3, acolo unde şi-a adjudecat însă “setul de aur”, cu 15-9! Tradiţia meciurilor din deplasare le este favorabilă şi constănţenilor, care i-au învins pe belgienii de la Lennik cu 3-1 şi au cîştigat două seturi la Doetinchem, unde a fost 3-2 pentru olandezi. „Returul nu se anunţă deloc uşor, chiar dacă am jucat foarte bine în tur şi am dominat uneori categoric echipa adversă. Am cîştigat seturile la 19, la 14 şi la 17, ceea ce nu este chiar la îndemîna oricui în Cupele Europene. Asta trebuie să facem din nou: să mergem la Gomel încrezători şi să dominăm din nou! Evident, mai trebuie să facem unele ajustări în tactica noastră, pentru că am văzut pe viu echipa adversă şi ştim cum trebuie să-i contracarăm punctele tari”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Stelio De Rocco.

Formaţia constănţeană a efectuat, aseară, un prim antrenament la Gomel, dar nu în sala mare din Palatul Sporturilor care va găzdui meciul de azi. Abia în această dimineaţă voleibaliştii Tomisului vor lua pulsul sălii în care se vor bate pentru un loc în Final Four, cuvîntul de ordine în tabăra campioanei României fiind victoria. Meciul retur dintre Metallurg Zhlobin şi CVM Tomis Constanţa va începe la ora 18.00 şi va fi arbitrat de cuplul Laszlo Adler (Ungaria) - Jan Herneth (Danemarca).

Programul partidelor din sferturile de finală ale GM Capital Challenge Cup, manşa retur - azi, ora 18.00: Metallurg Zhlobin (Belarus) - CVM TOMIS CONSTANŢA (ROMÂNIA) - în tur: 1-3; ora 21.30: Sisley Treviso (Italia) - Jastrzebski Wegiel SA (Polonia) - 3-2; mîine, ora 19.00: Galatasaray Istanbul (Turcia) - EA Patras (Grecia) - 0-3; Arkas Izmir (Turcia) - Tourcoing LM (Franţa) - 0-3.