CVM Tomis, la un punct de primul loc în clasament

CVM Tomis Constanţa a rămas la un punct în urma primelor două clasate în Divizia A1 la volei masculin, Dinamo Bucureşti şi Remat Zalău. Deşi patru echipe au înregistrat câte trei victorii în primele trei etape, doar Dinamo şi Remat au acumulat maximum de puncte! Noul sistem de punctaj i-a lăsat pe constănţeni la o lungime de primele două clasate, cu 8 puncte, în timp ce Universitatea Cluj a strâns doar 7 puncte, având două victorii cu 3:2. Victoria de sâmbătă a Tomisului, 3:2 cu Unirea Dej, este una valoroasă, fiind obţinută în faţa unui adversar puternic, care luptă pentru un loc pe podium în actualul campionat şi va juca în Cupele Europene. Antrenorul principal al Tomisului, Viktor Sidelnikov, s-a declarat mulţumit de victoria obţinută sâmbătă, dar nu şi de evoluţia unor jucători: „Sunt nemulţumit de evoluţia lui Ditlevsen, care a jucat departe de valoarea lui. Lescov nu a jucat tactic, aşa cum stabilisem înainte de meci, şi nu mi-a respectat indicaţiile pentru serviciu. De asemenea, sunt posturi în echipă la care nu avem soluţii de schimbare, din cauza unor accidentări şi a prevederilor de regulament, care ne obligă să avem în permanenţă doi români pe teren. Echipa nu a avut continuitate în evoluţiile bune. De aceea am şi pierdut cele două seturi. Nu avem stabilitate în joc şi în formula de start, din diverse motive, şi mai avem nevoie de timp pentru omogenizare. Deocamdată acesta este nivelul nostru, al echipei, al jucătorilor. Nu suntem superiori altor formaţii de valoare din campionat, pe care le putem învinge cu uşurinţă, dar şi putem pierde cu uşurinţă în faţa lor”.

În tabăra Unirii Dej domnea regretul pentru o victorie care le-a scăpat ardelenilor printre degete. Unirea a condus cu 1:0 şi 2:1 la seturi, dar nu a putut rezista revenirii gazdelor. „Nu cred că ar fi fost o surpriză dacă am fi câştigat la Constanţa. Am învins aici şi în primăvară, am fost foarte aproape să câştigăm şi în semifinala Cupei României, când am pierdut tot cu 2:3, ca şi astăzi (n.r. - sâmbătă). Se pare că echipele sunt acum aproximativ de acelaşi nivel. Diferenţa a fost făcută de câteva inexactităţi, dar şi de lipsa de experienţă a unor jucători de-ai noştri. Avem un lot destul de limitat şi nu ne permitem să facem schimbări ca echipa gazdă. Nu vreau să comentez ce ar fi fost dacă ar fi jucat şi Carpen. El încearcă să-şi găsească un contract în Qatar şi dacă nu va semna acolo se va întoarce la Dej”, a declarat Victor Lazăr, team-manager la Unirea Dej.