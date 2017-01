CVM Tomis, la un singur set de calificarea în finala Cupei României

Astăzi vor fi decise finalistele Cupei României la volei masculin, ediţia 2008-09. Învingătoare în tur pe teren propriu, CVM Tomis Constanţa (3-0 cu Dinamo) şi VCM Piatra Neamţ (3-1 cu Steaua) sînt favorite pentru a juca în ultimul act al competiţiei. Returul celor două semifinale este programat în Bucureşti, în Sala “Extreme” (ora 16.00), respectiv în Sala Regimentului de Gardă (ora 17.00).

Dacă nemţenii trebuie să cîştige două seturi pe terenul Stelei, lucru perfect posibil ţinînd cont de forma slabă a steliştilor din această perioadă, constănţenilor le este suficient unul singur în Sala “Extreme”, acolo unde va avea loc partida retur cu Dinamo, imediat după meciul feminin dintre Dinamo şi CSV 2004 Tomis Constanţa, contînd, de asemenea, ca semifinală a Cupei României. Campionii spun însă că nu vor merge la “ciupeală” în Capitală: vor să învingă din nou! „Înfrîngerea nu este un cuvînt plăcut în clubul nostru, de aceea mergem la victorie şi în returul de la Bucureşi. Este adevărat, un set ne califică în finala Cupei României, care este un alt obiectiv al clubului, dar vrem să cîştigăm, pentru că privim meciul ca pe unul pregătitor în perspectiva turneului final de la Izmir, din Cupa Challenge”, a declarat antrenorul principal Stelio De Rocco. „Mergem la Bucureşti cu gîndul să obţinem calificarea, dar nu trebuie să uităm că meciurile cu Dinamo sînt meciuri care nasc orgolii, iar noi vrem să cîştigăm din nou! Pe noi nu ne mulţumeşte obţinerea unui singur set”, spune şi extrema Florin Voinea. „Acest meci retur este o provocare pentru noi, pentru că Dinamo a arătat lucruri frumoase în ultima vreme, iar în meciurile cu Tomis se mobilizează suplimentar. Cu siguranţă va dori să-şi ia revanşa după cele trei înfrîngeri anterioare şi să ne învingă. Cred că putem cîştiga la Bucureşti mai mult de un set, atît cît este necesar pentru a ne califica în finală. Vrem să cîştigăm din nou!”, anunţă centrul Steve Brinkman. Partida retur dintre Dinamo şi Tomis va fi arbitrată de Mirel Zaharescu (Galaţi) şi Angeluş Cotoanţă (Bucureşti).

Dinamo n-a mai învins Tomisul din 2007!

Palmaresul direct dintre CVM Tomis şi Dinamo le este net favorabil constănţenilor, în ultimele trei sezoane. În cel curent, Tomis a mai cîştigat de două ori şi în campionat, cu 3-2 în deplasare şi cu 3-1 acasă. În sezonul precedent, voleibaliştii de pe Litoral şi-au adjudecat toate cele cinci jocuri directe: 3-2 (d) şi 3-1 (a) în sezonul regulat, 3-1, 3-2 şi 3-1 în semifinala play-off-ului. În sezonul 2006-2007, cele două formaţii s-au întîlnit de şapte ori, Constanţa contabilizînd cinci succese: 3-2 (a) în sezonul regulat, 3-1, 3-2 şi 3-1 în primele trei turnee din play-off şi 3-2 în finala Cupei României. Bucureştenii s-au impus în ultimul turneu cu 3-1, într-un meci care nu mai avea importanţă pentru Tomis, deja campioană la acea oră, şi pe teren propriu în sezonul regulat, cu 3-2. De la acest succes dinamovist, obţinut pe 7 octombrie 2006, în cele două echipe au mai rămas Began, Voinea, Ashlei, Tănăsescu şi Mihăilă, plus directorul sportiv Milen Uzunov (atunci era antrenor secund), plus Macovei şi Pereu, care atunci jucau la Dinamo, respectiv Chiţigoi, Bobeanu, Roman, Mureşan şi Teotoc, plus antrenorul Daniel Rădulescu. Dacă Tomis şi Dinamo se vor califica în finala campionatului 2008-09, ele se vor mai întîlni de cel puţin trei ori, ajungînd la minimum 19 meciuri directe în trei ani!