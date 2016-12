CVM Tomis mai are şanse de a câştiga sezonul regulat

Prima înfrângere din acest campionat a coborât formaţia constănţeană CVM Tomis pe locul 3 al clasamentului, datorită setaverajului mai slab în comparaţie cu ocupantele primelor două locuri. Mai sunt de jucat patru etape din sezonul regulat al Diviziei A1 la volei masculin, iar cele trei fruntaşe, Remat Zalău, Dinamo Bucureşti şi CVM Tomis Constanţa, au acumulat câte 46 de puncte. Cum sistemul de desfăşurare al campionatului s-a schimbat faţă de sezonul trecut, revenindu-se la play-off şi play-out, este foarte important să ocupi o poziţie cât mai bună după sezonul regulat! Prima clasată va juca mai multe partide pe teren propriu în toate fazele play-off-ului, iar ocupanta poziţiei secunde în primul şi al doilea tur. Iată adversarii cu care mai au de jucat cele trei candidate la titlu - Remat: SCM U. Craiova (acasă), CSMU LPS Suceava (în deplasare), CVM Tomis Constanţa (d), CSM Bucureşti (a); Dinamo: CSM Bucureşti (d), VCM LPS Piatra Neamţ (a), Unirea Dej (d), Ştiinţa Explorări Baia Mare (a); CVM Tomis: U. Cluj (a), SCM U. Craiova (d), Remat Zalău (a), CSMU LPS Suceava (d).

Se pare că echipa constănţeană are cel mai bun program, cu trei adversari din partea inferioară a clasamentului şi derby-ul cu Remat pe teren propriu. Probabil că acest meci va decide ocupanta primului loc, dacă Dinamo nu va reuşi un parcurs perfect (12 puncte). Bucureştenii vor avea un meci greu la Dej, Unirea fiind într-o formă foarte bună, ca în fiecare campionat pe finalul sezonului regulat, dar şi adversari incomozi pe teren propriu, Piatra Neamţ şi Baia Mare. În plus, aceste trei partide sunt programate în decursul a numai opt zile! „Campionatul însă se joacă, mai sunt patru etape, apoi vine play-off-ul, în care se va decide campioana. Până la finalul sezonului regulat, atât Dinamo cât şi Zalăul pot să se mai împiedice undeva. Noi, dacă vom câştiga toate meciurile, cred că putem urca măcar pe locul 2. Poate că Dinamo nu va câştiga tot, pentru că are meci la Dej, cu o echipă într-o formă foarte bună, dar nici partida cu Baia Mare nu este uşoară, pentru că poate prinde o zi bună în care să pună probleme, aşa cum a reuşit la Constanţa”, spune Marin Lescov, jucătorul Tomisului. Meciul dintre CVM Tomis şi Universitatea Cluj, din etapa a 19-a, este programat sâmbătă, de la ora 15.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, şi va fi transmis în direct de Neptun TV.