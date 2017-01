CVM Tomis mai speră la poziţia secundă

CVM Tomis a început cu o victorie turneul desfăşurat în Sala Sporturilor din Constanţa, al patrulea şi ultimul contând pentru grupa valorică 1-4 din Divizia A1 la volei masculin. Vineri, seară, formaţia gazdă s-a impus fără emoţii în faţa lui Dinamo Bucureşti, în număr minim de seturi, şi păstrează şanse la ocuparea locului secund în clasamentul final. Pentru a-şi îndeplini acest obiectiv, constănţenii trebuie să câştige şi cele două meciuri pe care le mai au de jucat, sâmbătă şi duminică, iar Dinamo să obţină maximum o victorie, caz în care cele două echipe vor ajunge la egalitate de puncte şi va decide setaverajul. În formula cu Despotovski coordonator, CVM Tomis a evoluat constant bine şi a penalizat toate erorile comise de echipa adversă. „Am făcut un prim pas cu această victorie, dar ne mai trebuie încă două pentru a spera la locul al doilea. Depinde şi de noi, dar şi de celelalte echipe. Cred că victoria a fost rapidă pentru că am jucat pe teren propriu şi pentru că avem un lot mai numeros şi putem face mai multe schimbări decât Dinamo, care a folosit cam aceeaşi formulă în aceste turnee finale”, a declarat Radu Began, căpitanul echipei constănţene. „Echipa a jucat mai bine astăzi (n.r. - vineri), pe teren propriu, în timp ce Dinamo nu a evoluat la capacitate maximă. Am avut şansa de a putea face schimbări care au decis partida. Am reuşit să ne impunem tactica de joc şi să câştigăm fără emoţii”, a spus şi antrenorul principal Viktor Sidelnikov.

Au evoluat formaţiile - CVM Tomis (antrenori Viktor Sidelnikov şi Mircea Dudaş): Despotovski - Svetozarevic, Hernandez, Macovei, Voinea, Sajnberger şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Dumitrache, Began şi Szalai); Dinamo (antrenori Daniel Rădulescu şi Cristache Catană): Teotoc - Chiţigoi, Roman, Mureşan, Harbuz, Bălhăceanu, Lobato - libero (au mai jucat: Şoloc şi Dincă). Au arbitrat: Nicolae Marin (Galaţi) şi Florin Dragomir (Bucureşti).

Tot cu 3:0 s-a încheiat şi întâlnirea inaugurală a turneului de la Constanţa, dar pentru Unirea Dej, care a obţinut prima victorie în aceste turnee finale! Remat Zalău, virtual campioană în acest sezon, a efectuat trei schimbări în formula consacrată, cu care câştigase cele nouă meciuri anterioare, pentru a avea şi ceilalţi componenţi ai lotului şansa de a juca: Ilieş a evoluat coordonator, Afloarei - centru şi Paşcan - extremă.

Rezultatele înregistrate vineri: Unirea Dej - Remat Zalău 3:0 (25:21, 25:18, 25:22); CVM Tomis Constanţa - Dinamo Bucureşti 3:0 (25:19, 25:22, 25:21).

Programul turneului de la Constanţa - sâmbătă: Remat Zalău - Dinamo Bucureşti (ora 17.00); Unirea Dej - CVM Tomis Constanţa (ora 20.00); duminică: Dinamo Bucureşti - Unirea Dej (ora 17.00); CVM Tomis Constanţa - Remat Zalău (ora 20.00).

Parteneri instituţionali: Primăria şi Consiliul Local Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa

Sponsori: Grup Servicii Petroliere, RAJA, Polaris M Holding, Carrefour, Kay Tonnes Thorkildsen, Aqua Magic, Telegraf, Tutun şi Ziare Conpress Group, Black Sea, Coca Cola, Oil Terminal

Parteneri media: Telegraf, Telegraf Advertising, Neptun TV, Power Media Advertising

Sponsori tehnici: RATC, Restaurant Temple, Hotel Flora, Hotel Malibu, Coca Cola, Mycronic Design, Account Romconsulting, Epic Web, Pozimed

Furnizori oficiali: Champion, Mycronic Design

Clasament turneu locurile 1-4

1. Remat Zalău 16 12 4 40:19 28

2. Dinamo 16 9 7 33:32 25

3. CVM TOMIS 16 8 8 29:28 24

4. Unirea Dej 16 3 13 17:40 19