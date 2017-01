CVM Tomis merge la Șimleu pentru a-și prelungi seria de 18 victorii consecutive

Club Volei Municipal Tomis Constanța își continuă programul cu câte două partide oficiale pe săptămână, pe care l-a început săptămâna trecută și îl va finaliza la sfârșitul lunii februarie! Calificată în play-off-ul Ligii Campionilor, formația constănțeană ar putea juca atât miercuri, cât și sâmbătă chiar și până la ultima etapă din retur, cea din 14 martie, dacă va depăși faza play-off 12 și va ajunge în faza play-off 6 din LC. În plus, campionii vor avea de recuperat manșa retur cu Arcada Galați, din sferturile de finală ale Cupei României, a cărei dată de desfășurare (18 februarie) se suprapune cu returul din play-off 12! În plus, 21 și 22 martie sunt datele primelor două întâlniri din play-off-ul Diviziei A1 la volei masculin!!!

CU AVIONUL, DE LA BUCUREȘTI LA CLUJ-NAPOCA

La trei zile după splendida victorie obținută la Lugano, în urma căreia și-a asigurat calificarea matematică în play-off-ul Ligii Campionilor, de pe primul loc în Grupa A, CVM Tomis va evolua tot în deplasare, dar în etapa a doua din returul Diviziei A1 la volei masculin, a 13-a a campionatului. Sâmbătă, de la ora 18.00, campioana României va evolua pe terenul formației Phoenix Şimleu Silvaniei, iar marți, tot de la ora 18.00, jucătorii antrenați de Martin Stoev și Radu Began vor susține ultimul meci din Grupa A a Ligii Campionilor, în Sala Sporturilor din Constanța, contra italienilor de la Copra Volley Piacenza. „Îngrozit” de acest program aglomerat, dar mai ales de lungimea drumurilor cu autocarul pe care el și coechipierii săi sunt nevoiți să le parcurgă, italianul Ventzislav Simeonov declara înaintea plecării la Lugano: „Urmează apoi deplasarea foarte lungă la Şimleu, mă doare capul numai când mă gândesc la ce drum lung vom parcurge în autocar! Totuşi, se ştie că acest campionat se câştigă în play-off, nu acum. Încercăm să ne concentrăm la fiecare meci, să nu subestimăm niciun adversar, pentru că, în partidele contra noastră, toată lumea joacă meciul carierei. Să iei un set Constanţei e aproape cât o victorie, aşa că mai avem uneori probleme şi mai pierdem câte un set sau două. Însă, dacă vom fi cu toţii sănătoși, nu vom avea probleme să luăm titlul!”. Din fericire pentru Simeonov și ceilalți voleibaliști constănțeni, conducerea clubului i-a scutit de drumul cu autocarul între București și Cluj, distanța respectivă fiind parcursă cu avionul, vineri dimineață și duminică seară. „Pentru ca jucătorii să nu acumuleze prea multă oboseală, am ales această variantă. De la Cluj la Șimleu vor merge cu autocarul, iar sâmbătă seară dormim la Zalău. Avionul de București este programat duminică seară, iar la Constanța ajungem luni noaptea. Asta în condițiile în care marți seară jucăm cu Piacenza”, a precizat Bulent Cadâr, managerul echipei CVM Tomis.

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE VOLEI NU AJUTĂ CU NIMIC CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ DIN ȚARĂ

Cadâr s-a declarat foarte nemulțumit de modul în care Federația Română de Volei înțelege să „ajute” singura echipă din țară care face performanță pe plan internațional. „Nu am avut nicio susținere din partea Federației Române de Volei în ultima perioadă. Se acumulează oboseala în rândul echipei noastre și uneori trebuie să facem sacrificii, pentru că altfel riscăm ca unii jucători să se accidenteze și să nu poată juca toate partidele. Este o bătaie de joc din partea lui Gheorghe Vișan, președintele federației, să accepte ca jucătorii unei echipe să se rupă ca să ducă numele României în Europa, apoi la trei zile să joace și în campionat. Tomis nu reprezintă doar Constanța, reprezintă și voleiul din România în Liga Campionilor, unde suntem neînvinși”, a afirmat managerul grupării constănțene. „Echipa CVM Tomis Constanța este la ora actuală ca o floare pe care toată lumea din România încearcă să o taie! Și nu înțeleg de ce! Nu avem niciun ajutor din partea federației, în condițiile în care jucăm în ritm infernal, miercuri-sâmbătă-miercuri, și avem de făcut o mulțime de drumuri lungi, astfel că nu mai avem timp de antrenamente. În multe țări, federațiile respective sar în ajutorul echipelor din Cupele Europene și le mai amână unele jocuri. De exemplu, echipele bulgare din Cupele Europene sunt protejate și nu joacă sâmbăta în campionat, între partidele europene. În România, doar președintele Unirii Dej a fost de acord să ne ajute în tur și au venit ei la Constanța, în loc să jucăm atunci în deplasare. În luna ianuarie, noi am alcătuit programul de pregătire astfel încât să prindem forma maximă în Liga Campionilor, de aceea le-am solicitat celor de la Arcada Galați să amânăm partida tur din Cupa României, dar ei nu au fost de acord, așa că am jucat miercurea trecută. Acum, după Lugano mergem la Șimleu, iar săptămâna viitoare, marți, la Constanța vine Piacenza!”, a spus și antrenorul principal Martin Stoev.

PHOENIX A TRANSFERAT DOI JUCĂTORI DIN VENEZUELA

Într-un campionat extrem de echilibrat, Phoenix Şimleu Silvaniei este una dintre formațiile care și-au propus un obiectiv măreț, calificarea în Cupele Europene, dar la ora actuală este mai aproape de retrogradare! Investițiile făcute în jucători nu s-au materializat în puncte acumulate în clasament, astfel că Ovidiu Teuşan, fost antrenor secund, l-a înlocuit pe principalul Mircea Abraham după etapa a 7-a. În perioada dintre tur și retur, Phoenix a rămas fără doi titulari, coordonatorul Vlad Moisa (retras din activitate) și centrul sârb Ognjen Duduj, iar în locul lor a transferat doi jucători din Venezuela, coordonatorul Rodman José Valera Capon (32 de ani, 1,88 m) și centrul Robert Manuel Oramas Brizuela (30 de ani, 2,01 m), ambii de la Huracanes de Bolivar. În prima etapă din retur, sălăjenii au învins cu 3:2 pe terenul lui VC Banatul Caransebeș, după ce gazdele au condus cu 2:0 la seturi! Reamintim că Tomis Constanța este neînvinsă în competițiile oficiale la care ia parte în acest sezon, având în total 18 victorii: 12 în Divizia A1, 5 în Liga Campionilor și una în Cupa României.

Tot sâmbătă, în etapa a 13-a din Divizia A1 la volei masculin se mai dispută partidele Arcada Galați - CSVM Zalău (ora 14.45, în direct la Digi Sport 1) și CSM Bucureşti - VC Banatul Caransebeș (ora 17.00). Alte trei meciuri sunt programate duminică: Ştiinţa Explorări Baia Mare - VCM LPS Piatra Neamţ (ora 14.00, în direct la Digi Sport 1); Dinamo Bucureşti - Unirea Dej (ora 17.00); SCM U. Craiova - Steaua București (ora 17.30).

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 34p (setaveraj 36:8); 2. CSVM Zalău 31p (33:10); 3. Dinamo Bucureşti 26p (29:15); 4. SCM U. Craiova 24p (31:20); 5. CSM Bucureşti 17p (26:23); 6. Arcada Galaţi 17p (24:26); 7. VCM Piatra Neamţ 13p (20:28); 8. Explorări Baia Mare 13p (19:29); 9. Unirea Dej 13p (17:27); 10. Phoenix Șimleu 12p (17:28); 11. Banatul Caransebeș 10p (18:32); 12. Steaua Bucureşti 6p (10:34).