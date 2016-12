CVM Tomis n-a mai pierdut de doi ani în faţa lui Dinamo!

Rivalitatea dintre CVM Tomis Constanţa şi Dinamo Bucureşti a ţinut capul de afiş în actuala ediţie a Diviziei A1 la volei masculin. Chiar dacă numai Remat Zalău a reuşit să cîştige în acest sezon în faţa campionilor, Dinamo a fost echipa care a izbutit să ajungă să se bată cu titlul pe masă. Neînvinşi pe teren propriu în acest sezon şi cu avantajul de a juca trei meciuri acasă din cele cinci ale finalei, constănţenii au în faţa bucureştenilor atuul moral al celor patru victorii directe, două în campionat şi două în Cupa României. „Sîntem favoriţi dacă ne gîndim la meciurile jucate cu ei în acest sezon, dar şi ei se pregătesc foarte bine şi sînt încrezători în şansele lor. Nu ne va fi uşor, dar cred că pregătirea bună pe care am făcut-o şi valoarea jucătorilor noştri ne oferă avantaje în faţa lui Dinamo”, crede Steve Brinkman, centrul canadian al Tomisului. „Nu contează foarte mult cele patru victorii din acest sezon, ci faptul că sîntem neînvinşi pe teren propriu. Le este greu altor echipe să vină şi să cîştige la Constanţa, pentru că fanii noştri cîntă şi ne încurajează tot timpul, punînd o mare presiune pe adversari”, spune argentinianul Sebastian Firpo. „Au fost mereu meciuri foarte grele cu Dinamo, luate în serios de ambele echipe. Sînt convins că şi adversarii au folosit bine această perioadă de pauză, cu siguranţă ne-au studiat în amănunt şi îşi doresc revanşa. Avem nevoie de toată determinarea de care sîntem capabili şi de cele mai bune execuţii pentru a-i învinge”, este convins antrenorul principal al constănţenilor, Stelio De Rocco.

CVM Tomis are un palmares foarte bun în faţa lui Dinamo, în ultimele trei sezoane. În 2007-2008, bucureştenii au pierdut toate cele cinci meciuri directe, toate în campionat: două în sezonul regulat şi trei în semifinalele play-off-ului. În 2006-2007, Tomis şi Dinamo s-au întîlnit de şapte ori, bilanţul fiind de cinci victorii la două. În sezonul regulat, victoriile au fost împărţite, în turnee Constanţa a cîştigat de trei ori şi a cedat o dată, iar în finala Cupei României a fost 3-2 pentru Tomis. Dintre artizanii succeselor de atunci, la Constanţa se mai află Began, Voinea, Ashlei, Tănăsescu şi Mihăilă, plus directorul sportiv Milen Uzunov (atunci era antrenor secund). Dinamo are acum acelaşi antrenor principal, Daniel Rădulescu, iar în lot pe Chiţigoi, Mureşan, Bobeanu, Roman şi Teotoc. De reţinut că la Dinamo mai jucau pe atunci Macovei şi Pereu, acum legitimaţi la Tomis, în timp ce actualul ridicător al bucureştenilor, Nemanja Kuburovici, reuşea eventul cu Constanţa! Rămîne de văzut ce va fi în finala actualului campionat, care începe mîine, în Sala Sporturilor din Constanţa, cu prima partidă, programată de la ora 16.30.