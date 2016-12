CVM Tomis, noul lider în Divizia A1

Victoria obţinută vineri seară, la Constanţa, scor 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:23), în faţa campioanei Remat Zalău, a fost a treia consecutivă în acest campionat pentru CVM Tomis. Vicecampioana României este acum liderul clasamentului în Divizia A1 la volei masculin, având maximum de puncte şi setaveraj 9:2. În ciuda acestui parcurs aproape perfect şi a celor trei eşecuri înregistrate de campioni, voleibaliştii constănţeni sunt convinşi că sălăjenii vor reveni pe podium.

„NE VOM LUPTA CU EI PENTRU TITLU”. „Remat rămâne principala contracandidată la titlu. Când vor reveni jucătorii importanţi (n.r. - coordonatorul Winder şi universalul Nagy), care acum sunt accidentaţi, vor redeveni o echipă redutabilă. Cu siguranţă se vor califica în play-off, cel mai probabil de pe locul secund. În acelaşi timp, cred că noi nu avem cum să pierdem sezonul regulat”, a spus centrul Andrei Spînu. „A fost un meci dificil şi mă bucur că am trecut cu bine peste el. Aceste prime trei victorii din campionat sunt de bun augur, ne oferă încredere înaintea debutului în Liga Campionilor. Cred că am avut adversari de valoare în aceste etape, în special Remat Zalău, care în opinia mea are cel mai bun lot din ultimii 3-4 ani, în ciuda eşecurilor. Sunt sigur că îşi va reveni repede în campionat”, a declarat antrenorul principal Radovan Gacic. „Am început slab campionatul, e frustrant pentru noi, chiar dacă jocul nu a fost slab astăzi (n.r. - vineri). Suntem la început de sezon, avem problemele noastre, asta e. Chiar şi în meciurile pierdute am îmbunătăţit câte ceva în jocul nostru, ceea ce e promiţător pentru viitor. Cu siguranţă, vom reveni curând acolo unde ne este locul”, a afirmat şi tehnicianul Zalăului, polonezul Mariusz Sordyl.

Prestaţia echipei constănţene a fost una solidă în toate compartimentele, în ciuda unor scăderi de ritm pe alocuri şi a unor neînţelegeri dintre jucători. Mai e de lucru la omogenizare, însă CVM Tomis e pe drumul cel bun. „Cred că diferenţa a făcut-o valoarea ridicată a jucătorilor din lotul nostru. Sunt jucători cu vastă experienţă internaţională, staff-ul nostru tehnic a pregătit foarte bine meciul, iar unele mici detalii au făcut diferenţa pentru noi”, a declarat centrul Sergiu Stancu.

Iată rezultatele complete ale etapei a 3-a din Divizia A1 la volei masculin: VCM Piatra Neamţ - CSM Agronomia Bucureşti 3:2 (23:25, 25:16, 13:25, 25:21, 17:15); CVM Tomis Constanţa - Remat Zalău 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:23); Ştiinţa Explorări Baia Mare - Dinamo Bucureşti 3:0 (29:27, 29:27, 25:21); SCMU Craiova - Universitatea Cluj 3:0 (25:15, 25:21, 25:15); Unirea Dej - Phoenix Şimleul Silvaniei 3:1 (25:18, 25:21, 24:26, 25:22). Steaua Bucureşti a stat. Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 9p (9:2); 2. SCM U. Craiova 8p (9:3); 3. Steaua Bucureşti 6p/2j (6:0); 4. Unirea Dej 6p/2j (6:1); 5. Explorări Baia Mare 5p/2j (6:2); 6. VCM Piatra Neamţ 4p (7:7); 7. Dinamo Bucureşti 3p (3:6); 8. CSM Bucureşti 2p (4:9); 9. Remat Zalău 1p (4:9); 10. Phoenix 1p (3:9); 11. U. Cluj 0p (0:9).

MÂINE, CVM TOMIS DEBUTEAZĂ ÎN LIGA CAMPIONILOR. În acest sezon, Tomis a disputat trei meciuri oficiale şi le-a câştigat pe toate: 3:1 cu VCM Piatra Neamţ, 3:0 cu Dinamo Bucureşti, 3:1 cu Remat Zalău. Valoarea echipelor adverse a fost în creştere, iar următorul adversar al constănţenilor va fi şi mai puternic! Mâine, de la ora 18.00 (în direct pe Digi Sport 3), CVM Tomis va susţine primul meci din istoria clubului în Liga Campionilor, la Moscova, cu formaţia locală Dinamo. Voleibaliştii de pe Litoral vor ajunge în cursul acestei după-amiezi în capitala Rusiei, iar seara se vor antrena în sala care va găzdui partida, Palatul Sporturilor Dinamo din Moscova.