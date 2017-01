CVM Tomis o respectă pe Wegiel, dar nu se teme de ea!

Voleibaliştii de la CVM Tomis Constanţa au plecat ieri dimineaţă la Istanbul, acolo unde vor susţine astăzi, de la ora 12.00, un meci amical cu echipa locală IBB, clasată pe locul 3 în campionatul Turciei. Va fi ultima verificare pentru campioana României înaintea turneului Final Four din GM Capital Challenge Cup, care începe sîmbătă la Izmir. Au făcut deplasarea toţi cei 14 jucători din lotul antrenat de Stelio De Rocco, Luca Donati şi Mircea Dudaş, gruparea de pe Litoral urmînd să ajungă la Izmir joi. În primul meci din Final Four, Tomis va întîlni sîmbătă, de la ora 18.30, formaţia poloneză Jastrzebski Wegiel, care a ajuns în această competiţie după ce a fost eliminată din Cupa CEV, la fel ca şi echipa constănţeană. Wegiel a fost învinsă de două ori de Olympiacos Pireu (2-3 şi 1-3), apoi a continuat în a treia competiţie europeană, înregistrînd numai victorii în 16-imi, 3-2 şi 3-0 cu AJ Fonte Bastardo (Portugalia), şi în optimi, 3-0 şi 3-1 cu Lokomotiv Kiev (Ucraina). Au urmat sferturile de finală, unde polonezii au produs o mare surpriză, eliminînd pe Sisley Treviso (Italia): 2-3 acasă şi 3-1 în deplasare! Wegiel este o echipă obişnuită să ajungă departe în Cupele Europene, cea mai bună performanţă din ultimul deceniu fiind atingerea fazei play-off-ului de 12 echipe în Liga Campionilor, ediţiile 2004-2005 şi 2007-2008. Anul trecut a cedat în faţa viitoarei cîştigătoare a competiţiei, Dinamo Kazan (0-3 şi 3-2), iar acum două ediţii a ajuns în sferturile actualei Cupe CEV, fiind eliminată de Copra Piacenza.

„Nici lor nu le va fi uşor!”, spun constănţenii

Aşadar, un adversar de marcă pentru Tomis, polonezii avînd mulţi jucători valoroşi şi experimentaţi în lot, cum ar fi Freriks, Samica, Hardy, Yudin, Jurkiewicz şi Prygiel. Meciul începe însă de la 0-0, iar într-un turneu final orice este posibil, spun jucătorii constănţeni. „Ne bucurăm că am ajuns să jucăm la acest nivel, să jucăm cu o echipă atît de importantă. Este adevărat că va fi un meci extrem de greu pentru noi, dar cu siguranţă că şi pentru ei! Cred că în această semifinală contează cel mai mult dorinţa de afirmare şi cred că în această privinţă noi avem un atu în plus”, spune Laurenţiu Lică. „Ştiu cîţiva dintre jucătorii de la Wegiel, am jucat împotriva lui Hardy, a lui Samica, şi cu echipele de club, şi cu naţionala Canadei. Am văzut echipa adversă pe video şi nu ne va fi deloc uşor. Dar şi Tomis are jucători de valoare în lot, iar dacă intrăm pe teren cu atitudine de învingători orice este posibil!”, crede Steve Brinkman. „Va fi cu siguranţă o partidă foarte dificilă, împotriva unei echipe fruntaşe într-unul dintre cele mai valoroase campionate din lume. I-am văzut pe video, sînt foarte buni, iar faptul că au eliminat pe Sisley Treviso, una dintre echipele de legendă în voleiul mondial, spune totul. Şansele nostre? Sînt însemnate, pentru că este un singur meci şi sîntem foarte motivaţi să cîştigăm cupa. Orice este posibil! La acest nivel, dacă o echipă joacă mai slab într-un meci, are şanse mari să piardă în faţa oricărui adversar. De exemplu, chiar Wegiel a profitat de ziua mai slabă a lui Treviso, a jucat bine şi a ajuns în Final Four!”, a declarat Sebastian Firpo. Optimist este şi antrenorul Stelio De Rocco: „Cu Wegiel va fi un meci foarte greu, împotriva unei echipe valoroase, cu un potenţial foarte bun şi cu trăgători de forţă, aşa cum este francezul Samica. O formaţie experimentată, care a dobîndit şi multă încredere în propriile forţe după ce a eliminat pe Treviso, una dintre cele mai bune echipe din lume. Iar Sisley a avut un sezon mai slab în competiţiile interne, unde a ratat play-off-ul şi a fost eliminată din Cupa Italiei, aşa că îi rămăsese doar Cupa Challenge. Oricum, cînd baţi o echipă de renumele lui Treviso este ceva extraordinar! Le-am cerut jucătorilor mei să nu fie intimidaţi de acest fapt şi asta pentru că Wegiel încă nu a văzut pe Tomis Constanţa la lucru!”