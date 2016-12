CVM Tomis, o ”nucă” prea tare pentru Steaua

Întărită serios comparativ cu sezonul trecut, Steaua Bucureşti vrea să redevină una dintre grupările de referinţă din Divizia A1 la volei masculin. Antrenorii Daniel Banu şi George Grigorie mai au însă mult de muncă pentru a clădi o echipă competitivă, capabilă să se bată pentru titlu. CVM Tomis a fost, în această toamnă, ”naşa” steliştilor: atât în Cupa României, pe teren neutru, cât şi în campionat, la Constanţa, Began şi compania s-au impus cu 3:0. Scorul pe seturi a fost 25:20, 25:15, 25:21, respectiv 26:24, 25:13, 25:14. „Steaua nu este o echipă slabă şi cu siguranţă va intra în primele patru. Să nu uităm că şi lor le-a lipsit un jucător de bază, coordonatorul Toboşi, accidentat. Noi am reuşit să găsim o formulă de joc destul de bună, pentru că şi noi am avut astăzi (n.r. - sâmbătă) destule probleme în lot”, a spus Radu Began, căpitanul Tomisului. „Au fost ceva probleme de efectiv la echipa noastră, dar se întâmplă. Acum îl aşteptăm să revină pe Maiyo, care a avut un deces în familie, dar ne mai trebuie cel puţin un jucător în zona 4, după ce s-a accidentat şi Mark (n.r. - Plotyczer)”, a declarat Fabian Birău.

BIRĂU MAI JUCASE CA UNIVERSAL ÎN URMĂ CU ŞASE ANI! Meciul de sâmbătă, din Sala Sporturilor, a fost unul special pentru antrenorii gazdelor, Martin Stoev şi Victor Karagyozov, nevoiţi să înlocuiască trei titulari indisponibili (Stoykov şi Plotyczer, accidentaţi, plus Maiyo, plecat acasă pentru un deces în familie) şi să improvizeze pe postul de universal. Dragoş Pavel, care l-ar fi putut înlocui pe Maiyo, a fost singura opţiune pe postul de extremă, în condiţiile în care Zahar (17 ani) era lipsit de experienţă pentru un meci atât de greu. În aceste condiţii, Birău a jucat ca universal, locul său pe centru fiind luat de Spînu. „Am mai jucat pe acest post acum şase ani, pe când eram în Franţa, la Avignon. Atunci s-a accidentat titularul postului şi antrenorul m-a folosit pe mine ca universal. Un singur meci. Am jucat bine astăzi (n.r. - sâmbătă)? Am dat totul pentru echipă, obiectivul nostru era să câştigăm cu 3:0 şi l-am îndeplinit”, a declarat Birău.

URMEAZĂ DERBY-UL CU REMAT. În etapa viitoare, a 7-a din Divizia A1, CVM Tomis Constanţa (locul 2 în clasament, cu 16p) va juca pe terenul campioanei en-titre, Remat Zalău (locul 1, cu 18p). Meciul dintre singurele echipe neînvinse din campionat va avea loc duminică, de la ora 18.00, şi va fi televizat în direct de postul Digi Sport.

STELIŞTII, DEZAMĂGIŢI DE A DOUA ÎNFRÂNGERE CU TOMIS. Tabăra stelistă nu şi-a putut ascunde frustrarea după acest nou eşec în faţa constănţenilor. Bucureştenii au jucat foarte bine în primul set, pierdut în prelungiri, dar apoi nu au mai putut face faţă ritmului impus de gazde. „A fost un prim set foarte bun făcut de noi, având în vedere faptul că avem un singur ridicător în lot. Titularul (n.r. - Toboşi) este accidentat de două săptămâni şi sper să-l recuperăm pentru meciul cu Dinamo, din etapa viitoare. Una peste alta, formaţia gazdă a jucat mai bine. Rezultatul este elocvent: echipa noastră a contat doar în primul set. Nu era un obiectiv să câştigăm trei puncte la Constanţa, dar două ar fi fost foarte bune”, a declarat George Grigorie, antrenorul secund al Stelei. „A fost un meci greu, important pentru noi, însă Constanţa a jucat foarte bine şi vreau să o felicit pentru această victorie. Ei au avut probleme de lot, au folosit aproape echipa a doua astăzi, însă au avut o tactică foarte bună şi jucători cu mare experienţă. Noi am făcut multe greşeli, iar adversarii au profitat. Trebuie să uităm cât mai repede acest meci şi să ne gândim la etapa viitoare, când trebuie să câştigăm puncte”, a declarat Ivan Todorovic, jucătorul nr. 1 al Stelei în meciul de la Constanţa. Voleibalistul sârb s-a referit la partida cu Dinamo, echipa la care a jucat în campionatul trecut!