CVM Tomis, pas decisiv spre optimi

TOMIS ARE PRIMA OPŢIUNE PENTRU CALIFICARE. CVM Tomis Constanţa a făcut un pas mare spre optimile de finală ale Cupei CEV, după ce a dispus, cu 3:0 (34:32, 25:22, 25:15), de Montpellier Volley, în manşa tur din 16-imile de finală. Campionii României au început perfect partida, s-au distanţat la 9:4, dar au început să greşească nepermis şi oaspeţii, cu Lică dezlănţuit în atac, au întors rezultatul, conducând cu 14:11! La acest scor, Stelio De Rocco l-a înlocuit pe Van Lankvelt cu Szalai, voleibalistul maghiar, ca şi canadianul Mainville, primind dreptul de joc pentru Tomis chiar miercuri. Iar Szalai nu a ratat prima minge jucată, reuşind un blocaj pentru 12:14! Constănţenii au egalat abia la 22, după care a urmat cel mai dramatic final de set văzut în ultima perioadă în Sala Sporturilor! Publicul constănţean a urmărit cu sufletul la gură cum avantajul trecea de la o tabără la alta, până la final gazdele salvând patru mingi de set, iar francezii cinci!!! Primul set s-a terminat 34:32 pentru constănţeni, după 39 de minute de joc. Evoluţia scorului şi spectaculozitatea fazelor ne-au adus aminte de un meci jucat acum un an, tot în Cupa CEV, CVM Tomis - Hypo Tirol Innsbruck 3:2, cu un tie-break de 23 de minute încheiat cu scorul de 21:19! Francezii nu au acuzat deloc şocul pierderii setului şi au controlat ostilităţile în debutul parţialului secund. Echilibrul s-a menţinut până la 19:19, după care Tomis a preluat conducerea şi s-a impus la 22. Ultimul set a fost doar o formalitate, mai ales după ce gazdele s-au distanţat la un incredibil 13:1! Venezueleanul Liovi a izbutit o serie de 11 servicii consecutive, majoritatea punând în mare dificultate preluarea francezilor. În cele din urmă, Montpellier a mai strâns puţin rezultatul, pierzând setul la “numai” zece puncte diferenţă... CVM Tomis a început cu dreptul această nouă campanie europeană şi acum are nevoie să câştige un singur set în returul din Franţa pentru a se califica.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Liovi, Began, Hernandez, Voinea, Van Lankvelt şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Dumitrache, Szalai şi Mainville); Montpellier (antrenor Arnaud Josserand): Jaumel - Lică, Brachard, Schneider, Hudecek, Shafranovich şi Rafidison - libero (au mai jucat: Lacombe şi Tournier). Au arbitrat: Cihat Firincioglu (Turcia) şi Stamatios Michelinakis (Grecia).

Dacă va reuşi calificarea după returul de la Montpellier, programat marţi, 8 decembrie, de la ora 21.00, CVM Tomis ar putea juca în optimi de finală cu Domex Czestochowa (Polonia) sau cu Generali Haching Unterhaching (Germania). În tur, polonezii s-au impus pe teren propriu, cu 3:1. Iată şi rezultatele înregistrate de celelalte formaţii masculine româneşti din Cupele Europene: Dinamo Bucureşti - Buducnost Podgorica 1:3 (Cupa CEV); Pafiakos Pafos - Remat Zalău 0:3 (Cupa Challenge); Posojilnica AICH/DOB - Explorări Baia Mare 3:0 (Cupa Challenge).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Primul set a fost foarte strâns, putea fi câştigat şi de formaţia adversă. Orice este posibil la retur, Montpellier este o echipă puternică” - Radu Began, căpitan CVM Tomis. „A fost fantastic acest prim meci al meu la Constanţa şi mă bucur că am venit aici. Spun asta fără să se supere cei din Turcia, unde am jucat în ultimele cinci luni. Consider că am avut şi noroc astăzi (n.r. - ieri): am intrat pe teren, am jucat cât am putut de bine şi am rămas până la sfârşit” - Szabolcs Szalai, jucător CVM Tomis. „Sincer, nu mă aşteptam să pierdem cu acest scor! Speram să câştigăm un set sau două, dar ăsta e voleiul. Vom lupta în continuare pentru calificare, dar Tomis este acum favorită, chiar dacă returul se joacă la Montpellier. Dacă vom juca la fel de bine ca în primul set, avem şanse să întoarcem rezultatul” - Laurenţiu Lică, jucător Montpellier. „Am jucat slab astăzi, mai ales la preluarea pe serviciul planat al echipei din Constanţa. Acest scor ne lasă puţine speranţe pentru retur, dar asta nu înseamnă că nu ne vom bate pentru calificare” - Ondrej Hudecek, căpitan Montpellier. „Chiar dacă am cîştigat la zero, nu se poate considera că am făcut un joc perfect. Am fost norocoşi în primul set, când am pierdut avantajul acumulat la începutul meciului. Apreciez la echipa mea efortul şi determinarea, pentru că atunci când ai aceste două elemente, apare şi succesul. Mă bucur că au evoluat cu aceeaşi determinare de la prima până la ultima minge” - Stelio De Rocco, antrenor principal CVM Tomis. „Este păcat că am pierdut cu acest scor, pentru că am jucat bine în primul set, am avut mai multe şanse de a ne impune, dar am eşuat. Cred că faptul că serviciul a început să nu ne mai intre, la începutul setului secund, a înclinat balanţa. În setul al treilea, am clacat complet la preluare. Mai există şi meciul retur, iar scorul din primul set îmi dă încredere că putem întoarce soarta calificării” - Arnaud Josserand, antrenor principal Montpellier.

