CVM Tomis, pentru a cincea oară campioana României

Joi, în Sala Sporturilor din Zalău, a luat sfârşit finala mare a Diviziei A1 la volei masculin, în care Club Volei Municipal Tomis Constanţa a întâlnit Clubul Sportiv Volei Municipal Zalău. Conform aşteptărilor, cea mai bună echipă din România nu putea rata ocazia de a-şi adăuga încă un trofeu în palmares! CVM Tomis Constanţa a devenit campioană pentru a cincea oară în istoria clubului, după ce luna trecută cucerise a opta Cupă a României. Voleibaliştii constănţeni au adăugat a treia victorie din finală celor două obţinute săptămâna trecută, pe teren propriu, şi au câştigat ultimul act al campionatului cu scorul general de 3-0. Victoria din campionatul intern i-a asigurat Tomisului calificarea pentru viitoarea ediţie a Ligii Campionilor, aceasta urmând să fie a treia participare consecutivă în cea mai valoroasă competiţie europeană intercluburi.

MAI UŞOR DECÂT LA CONSTANŢA! Aşa a fost meciul de joi, de la Zalău, pentru CVM Tomis Constanţa, formaţie care a reuşit o prestaţie aproape perfectă în ultima apariţie a sezonului. Cu excepţia setului secund, când gazdele (lipsite de aportul coordonatorului titular, Lamb, absent din cauza unei accidentări) au echilibrat disputa în cea mai mare parte şi au cedat la limită, pe teren a existat, practic, o singură echipă - vechea şi noua campioană a României! Aşa cum spuneam şi în articolul de joi, toţi jucătorii din lotul Tomisului au strâns din dinţi, au uitat de accidentările mai vechi sau mai noi şi au încheiat finala în număr minim de meciuri. Scor final: CVM Tomis Constanţa - CSVM Zalău 3:0 (25:15, 25:23, 25:18).

Au evoluat - Zalău (antrenori Aurel Vlaicu şi Bogdan Nicolae): Georgescu - P. Nagy 15p, Mihalcea 6p, Birău 1p, Tebieş 5p, Dal Bosco 5p şi Feher - libero (au mai jucat: Bala şi Gheorghiţă 5p); CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Radu Began): Zhekov 3p - Nemec 18p (3 aşi), Stancu 2p, Spînu 6p, Rodriguez 13p, Bahov 11p şi Ivanov - libero (au mai jucat: Tănăsescu, Massinatori, Stoian şi Pavel).

DECLARAŢII DUPĂ MECI „Un meci poate mai uşor decât ne-am aşteptat, pentru că am fost foarte-foarte concentraţi, dornici să încheiem încă de joi finala. Ei au jucat fără primul ridicător şi poate că şi asta ne-a ajutat să câştigăm mai repede meciul. Dar lucrurile astea se întâmplă, am profitat de accidentarea lui Adriano Lamb, dar sunt sigur că am fi câştigat şi cu el în teren”, a spus centrul Andrei Spînu. „Fără lipsă de modestie, în meciul de joi s-au văzut diferenţa de valoare, diferenţa de atitudine, modul de abordare a competiţiei. Desfăşurarea jocului transpune perfect poziţia în campionatul României a echipei CVM Tomis Constanţa. Am încheiat un sezon cu rezultate deosebite, în care am acumulat trei victorii în Champions League, am jucat o semifinală a CEV Cup, am câştigat finala Cupa României, iar astăzi (n.r. - joi) şi campionatul României. Este un an plin de bucurii, de satisfacţii deosebite, în care avem o singură neîmplinire: ratarea finalei CEV Cup”, a declarat Serhan Cadâr, directorul executiv al clubului constănţean.

„A fost o victorie foarte frumoasă, meritată. Un meci în care am jucat foarte bine, cu multă concentrare. Am forţat victoria cu orice preţ pentru ca toată lumea să poată petrece sărbătorile de Paşte acasă. A fost clară diferenţa de valoare dintre Tomis şi celelalte echipe din România nu numai în play-off, ci şi în restul campionatului. Pentru o poziţie cât mai bună în play-off am muncit din greu să câştigăm sezonul regulat, am jucat multe meciuri la intervale scurte de timp, am stat mult timp pe drumuri, dar a meritat”, a încheiat antrenorul principal al Tomisului, Martin Stoev.

