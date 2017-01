CVM Tomis, pentru a cincea oară consecutiv în finala Cupei României

Conform aşteptărilor, CVM Tomis Constanţa s-a calificat fără mari emoţii în finala Cupei României la volei masculin, cîştigînd şi returul dublei manşe cu Dinamo Bucureşti, scor 3-2, după ce în tur se impusese cu 3-0. Finala se va disputa pe 1 aprilie şi le va opune pe Tomis şi VCM Piatra Neamţ, calificată după o dublă victorie în faţa Stelei, 3-1 pe teren propriu şi 3-1 aseară, în Bucureşti. Este a treia finală pe care o dispută cele două echipe Municipale în ultimele patru ediţii, constănţenii impunîndu-se cu 3-2 în 2006 şi cu 3-0 în 2008.

Returul dintre Dinamo şi Tomis a debutat excelent pentru gazde, care şi-au adjudecat primul set cu 25-22 şi l-au început bine şi pe al doilea. Campionii nu au acuzat însă şocul şi au făcut diferenţa după primul time-out tehnic, distanţîndu-se la 13-8 şi impunîndu-se apoi cu 25-21. Deja eliminaţi din cursa pentru trofeu, dinamoviştii au cedat la scor parţialul al treilea, 25-17, în condiţiile în care Stelio De Rocco a introdus garnitura a doua la începutul setului. Cu o ultimă răbufnire de orgoliu, gazdele au egalat la seturi după 25-17, dar au cedat complet în tie-break: 15-6 şi 3-2 rezultat final, pentru CVM Tomis. „Din păcate, am pierdut două seturi, nu am jucat cel mai bun volei pe care-l ştim. Aşa se întîmplă cînd nu tratezi un meci cu seriozitate, poţi avea probleme. S-a văzut că astăzi (n.r. - ieri) nu am intrat montaţi sută la sută pentru a cîştiga cu 3-0”, a declarat după joc Laurenţiu Lică. „Dinamo a abordat foarte motivată partida şi asta s-a văzut în primul set. Replica noastră a fost mult mai bună în setul secund şi ne-am asigurat calificarea. Este bine că în acest meci au evoluat toţi componenţii lotului, pentru că ne aşteaptă un final de sezon foarte dificil, cu multe meciuri importante”, a spus Ashlei Nemer. În următorul meci de campionat, CVM Tomis va evolua în deplasare cu Steaua Bucureşti, partida fiind programată sîmbătă, de la ora 17.00, în Sala Regimentului de Gardă.

Au evoluat - Dinamo (antrenor Daniel Rădulescu): Kuburovici - Chiţigoi, Şoloc, Mureşan, Ristoski, Romanescu şi Gavrilovici - libero (au mai jucat: Bobeanu, Todorovici şi Teotoc); CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Lică, Began, Brinkman, Ashlei, Daivison şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Pereu, Miseikis, Toronyai, Macovei şi Voinea). Au arbitrat Mirel Zaharescu (Galaţi) şi Angeluş Cotoanţă (Bucureşti).

