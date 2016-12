CVM Tomis pierde la Zalău, meciul 4 se joacă astăzi

09:13:08 / 28 Aprilie 2015

Pt fiul lu` tata

Stim ca vreti sa faceti 2-2 si sa jucati cu trofeul pe masa in fata propriilor suporteri si ca v-ati inteles inca din CUPA cu magariile astea. Dar preferam cu 3-0, decat sa vad cum luati un titlu murdar in propria sala! Nu e problema, la vara ne desfiintam, mai bine decat sa vad mizeriile astea. Faci 30 de victorii la rand, ii bati pe astia clar de tot si culmea, le dai cupa si iei bataie in finala in meciul 3? Ma lasi? Asa se rezolva treburile in familie? URAT URAT