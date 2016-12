CVM Tomis pierde neaşteptat un punct pe teren propriu

Deşi diferenţa de valoare faţă de adversarul de ieri părea evidentă, în favoarea liderului detaşat al clasamentului Diviziei A1 la volei masculin, CVM Tomis, formaţia gazdă şi-a făcut singură meciul greu, în faţa unei echipe care a deplasat la Constanţa doar nouă jucători. Conştient că Ştiinţa Explorări Baia Mare nu poate pune probleme în meciul din Sala Sporturilor, contând pentru etapa a 19-a, antrenorul Martin Stoev a încercat să le ofere şansa de a juca şi componenţilor lotului care au evoluat mai puţin în acest campionat. Astfel, tehnicianul bulgar l-a utilizat pe Lescov coordonator, pe Laza centru şi pe Tarţa extremă, ultimul, încă junior, intrând în locul lui Terzic la scorul de 17:12 în primul set şi rămânând în teren până la începutul setului 4!

După ce Tomis şi-a adjudecat destul de clar primele două seturi, 25:17 şi 25:22, în această componenţă inedită, Stoev l-a scos şi pe Gontariu din teren. Tarţa a preluat postul de universal, iar extremă a intrat Stoykov. Eficienţa preluării constănţene a scăzut însă drastic, Lescov nu a mai găsit nici el cele mai bune soluţii la pasarea mingii, iar băimărenii au prins curaj, văzând cum punctele se adună în dreptul lor. Setul al treilea le-a aparţinut clar oaspeţilor, astfel că Gontariu şi-a reluat locul în teren, cel schimbat fiind Tarţa. Tot la începutul setului 4, Tănăsescu nu a mai putut continua jocul, astfel că libero a trecut Samardzic, echipat ad-hoc cu un maieu verde peste tricoul alb!

Însă nici într-o componenţă mai apropiată de cea ideală jocul Tomisului nu s-a limpezit! Setul 4 a fost echilibrat de la început până la sfârşit, iar băimărenii au fost mai eficienţi pe final, reuşind să egaleze la doi după ce au fructificat a treia minge de set de care au beneficiat. Conştient că gluma se îngroaşă şi că echipa sa a pierdut deja un punct din cele trei propuse, Martin Stoev a apelat la Gonzalez şi Terzic (au ieşit Lescov şi Stoykov), iar Tomis a “defilat” în ultimul set, jucând aşa cum ar fi trebuit să o facă de-a lungul întregii partide. Scor final: CVM Tomis Constanţa - Ştiinţa Explorări Baia Mare 3:2 (25:17, 25:22, 16:25, 25:27, 15:8).

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Martin Stoev): Lescov - Gontariu, Laza, Spînu, Terzic, Merkushev şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Tarţa, Samardzic, Stoykov şi Gonzalez); Explorări (antrenor Marius Botea): Kecskemeti - Veber, Cuciureanu, Neamţ, Mititelu, Cs. Nagy şi C. Tofan - libero (au mai jucat: Socaciu şi Balog).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Eu cred că am început bine acest meci, chiar dacă adversarii au avut câteva puncte în faţă. Apoi, printr-o mentalitate bună, am reuşit să revenim şi să câştigăm primul set, iar pe al doilea l-am luat destul de uşor. De pe la mijlocul setului treilea am început să ne credem câştigători prea devreme şi meciul a devenit foarte greu” - Andrei Spînu (jucător CVM Tomis).

„În primele două seturi am jucat foarte bine, apoi am intrat în jocul lor, ne-am pierdut puţin concentrarea şi s-a văzut că nu am mai rezolvat aşa de bine mingile, pentru că nici preluarea nu a mai fost aşa de bună” - Andrei Laza (jucător CVM Tomis).

„Am dorit să le ofer şansa de a juca tuturor, dar nu sunt mulţumit de unii jucători, care au subestimat acest meci. La fel s-a întâmplat şi la Şimleu, iar asta nu e bine deloc. Echipa Tomis este puternică numai atunci când joacă entuziast şi cu caracter. Când ne credem mari campioni, şi de fapt nu suntem, putem pierde puncte contra oricărei echipe. Este şi o parte bună a ceea ce s-a întâmplat astăzi (n.r. - ieri), şi anume că s-a întâmplat înainte de play-off. Atunci nu ne vom permite absolut nicio greşeală. Astăzi (n.r. - ieri) Baia Mare ne-a “urecheat” puţin şi sper ca toată lumea să ţină minte această lecţie” - Martin Stoev (antrenor CVM Tomis).

„Toate meciurile împotriva Constanţei au fost grele, la fel şi cel de astăzi (n.r. - ieri). Am luat un punct nesperat în această deplasare, probabil şi datorită relaxării adversarilor. Sper ca acest punct să ne ajute în configuraţia finală a clasamentului în sezonul regulat” - Marius Botea (antrenor Explorări).

Celelalte rezultate din etapa a 19-a: U. Cluj - Dinamo Bucureşti 0:3 (15:25, 15:25, 15:25); VCM Piatra Neamţ - Unirea Dej 1:3 (15:25, 25:20, 23:25, 23:25); Remat Zalău - Phoenix Şimleul Silvaniei 3:1 (22:25, 25:18, 25:13, 25:20); SCM U. Craiova - Steaua Bucureşti 3:0 (25:14, 25:16, 25:15). CSM Agronomia Bucureşti a stat.

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 43p/17j (setaveraj: 48:20); 2. SCM U. Craiova 36p/17j (43:24); 3. Unirea Dej 35p/17j (41:23); 4. Remat Zalău 32p/17j (37:26); 5. Explorări Baia Mare 30p/17j (36:30); 6. Dinamo Bucureşti 28p (31:30); 7. VCM Piatra Neamţ 24p/17j (34:35); 8. CSM Bucureşti 24p/17j (30:33); 9. Phoenix 20p (30:39); 10. Steaua Bucureşti 13p/17j (18:40); 11. U. Cluj 0p (6:54).

SPONSORI CVM TOMIS: Conpress Group, Polaris M Holding, Telegraf, TTS Group, Lakeview, Pozimed, Aqua Carpatica, Verasig, Expertissa, Restaurant Temple şi Zip Escort.

PARTENERI INSTITUŢIONALI CVM TOMIS: Primăria Municipiului Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa.