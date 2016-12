CVM Tomis pierde teren în Divizia A1

CVM Tomis Constanţa a suferit sâmbătă, în Sala Extreme din Capitală, primul eşec din acest campionat, 0:3 cu Dinamo Bucureşti. În urma acestui rezultat, vicecampioana României a coborât pe locul 3 al clasamentului, la setaveraj, dar se află la egalitate de puncte cu primele două clasate, Remat Zalău şi Dinamo. Îngrijorător nu este acest eşec cât jocul sub aşteptări prestat în retur de voleibaliştii constănţeni, departe de ceea ce arătau în prima jumătate a campionatului. „S-au făcut foarte multe greşeli, la serviciu, la atac, la blocaj. Am avut o şedinţă duminică, am discutat cu băieţii şi sper ca în meciurile următoare să eliminăm aceste erori. Probabil că la nivel psihologic sunt probleme în echipă. Minchev, care era principalul om de atac al nostru, a prins o zi mai slabă, dar a avut ceva probleme medicale şi nu s-a antrenat două zile înaintea meciului cu Dinamo. De aceea a trebuit să-l schimb în primul set”, a explicat antrenorul principal al formaţiei constănţene, Ljubomir Gerasimov. „În meciul cu Dinamo s-a văzut că deocamdată nu suntem o echipă, nu ne înţelegem unul cu altul pe teren, din punct de vedere sportiv bineînţeles. De aceea nu ne iese jocul. Dinamo nu ne-a fost superioară cu nimic în acest meci, doar a speculat lipsa noastră de omogenitate şi abordarea deficitară a meciului”, a spus căpitanul echipei, Radu Began. „Orice jucător care intră în teren încearcă să dea maximum. Noi am prins o zi mai proastă, în care nu ne-a mers nimic, în schimb Dinamo a jucat aproape perfect, i-a ieşit totul. Şi cu piciorul dacă treceau mingea peste fileu, făceau punct. Au jucat foarte bine, ca şi la Zalău. Am văzut câteva seturi din acel meci şi a fost clar că Remat nu poate să le pună probleme. În meciul nostru cu Dinamo, apreciez jocul sârbului Todorovic, un jucător de moral, care ridică foarte mult echipa, prin execuţiile sale şi prin maniera lui de joc. Îi ajută foarte mult şi eu zic că el a făcut diferenţa. El a dat tonul şi ceilalţi coechipieri l-au ajutat”, a declarat coordonatorul Tomisului, Marin Lescov.

În etapa viitoare, a 19-a a Diviziei A1 la volei masculin, CVM Tomis va juca pe teren propriu cu Universitatea Cluj. Meciul este programat sâmbătă, de la ora 15.00, în Sala Sporturilor din Constanţa.