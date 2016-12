CVM Tomis pierde teren în lupta pentru titlu

CVM Tomis Constanţa a reuşit o singură victorie în turneul de la Bucureşti, primul din cele patru ale grupei valorice 1-4 din Divizia A1 la volei masculin. Campioana en titre s-a impus în faţa Unirii Dej, dar a cedat fără drept de apel în partidele care contau mai mult, cele contra rivalelor la titlu, Remat Zalău şi Dinamo Bucureşti. După şase meciuri jucate în sezonul regulat şi trei disputate în Sala Extreme, Tomis este la două puncte de Remat şi Dinamo, însă impresia proastă lăsată la sfârşitul săptămânii trecute nu îi dă prea multe speranţe că poate recupera dezavantajul. „Mai sunt de jucat nouă meciuri în trei turnee şi ne putem redresa. Echipa nu a jucat prea bine la Bucureşti, dar ne putem reveni. Stăm destul de bine la blocaj, la serviciu, poate şi la defensivă, dar nu avem atac. Iar atac nu avem pentru că nu avem preluare. În plus, nici nu prea există soluţii pe banca de rezerve pentru a remedia aceste două probleme”, spune Viktor Sidelnikov, noul antrenor principal al Tomisului. „Serviciul nostru nu a mers astăzi (n.r. - duminică), a fost prea slab. Au fost multe servicii plutitoare, cu care nu am pus multe probleme”, crede cubanezul Yasser Romero, referindu-se la înfrângerea cu Dinamo (scor 1:3). „Acum nu ne rămâne decât să continuăm să muncim şi să sperăm că la următoarele turnee va fi mai bine. Matematic, avem încă şanse la titlu şi vom încerca să le valorificăm. Suntem la doar două puncte în urma lui Remat şi Dinamo, iar într-un turneu bun am reuşi să le ajungem. A fost multă nervozitate în rândul echipei noastre la acest turneu, dar dacă vom fi mai relaxaţi şi mai încrezători în propriile forţe cred că vom avea şi rezultate”, consideră Sebastian Firpo. Coordonatorul de joc al Tomisului s-a referit şi la schimbările aduse în jocul echipei de noul antrenor: „Nu cred că au influenţat evoluţia noastră. Este drept că a încercat să modifice câte ceva, dar orice lucru nou trebuie repetat de mai multe ori până va merge. El trebuie să ne cunoască mai bine, noi trebuie să ne obişnuim cu stilul său, dar este nevoie de ceva timp. Sigur este că trebuie să dăm tot ce e mai bun pe teren, ambele părţi, şi să câştigăm campionatul”.

Federaţia Română de Volei a anunţat meciurile celui de-al doilea turneu, cel de la Dej, programul fiind alcătuit conform tabelei Berger aplicate clasamentului la zi al grupei valorice 1-4. Iată partidele, programate săptămâna viitoare, după Paşti - vineri, 9 aprilie: Remat Zalău - Unirea Dej; Dinamo Bucureşti - CVM Tomis Constanţa; sâmbătă, 10 aprilie: Unirea Dej - CVM Tomis Constanţa; Remat Zalău - Dinamo Bucureşti; duminică, 11 aprilie: Dinamo Bucureşti - Unirea Dej; CVM Tomis Constanţa - Remat Zalău. Orele de start vor fi stabilite de clubul organizator, Unirea Dej.