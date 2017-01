CVM Tomis pleacă astăzi în Slovenia

Voleibaliştii Tomisului nu au avut duminică liberă pentru că returul din Top Teams Cup bate la uşă. Voleibaliştii constănţeni s-au antrenat duminică, în sala “Tomis”, apoi au efectuat o şedinţă de recuperare. În această dimineaţă este prevăzută plecarea în Slovenia, cu autocarul pînă la Bucureşti şi apoi cu avionul pînă la Veneţia. Din Italia se va merge cu autocarul pînă la Bled, aproximativ 290 km. Din lot fac parte, deocamdată, numai 12 jucători, pentru că sîrbii Kuburovic şi Ivkovic se află de sîmbătă la Belgrad, pentru a obţine viza de Slovenia. Ei vor ajunge în această seară la Bled, unde se vor alătura coechipierilor. Formaţia noastră se va antrena marţi şi miercuri în sala din Radovljica, care va găzdui partida, pentru a se acomoda cît mai bine cu dimensiunile sălii. În tabăra constănţeană toată lumea pregăteşte cu atenţie returul cu Autocommerce Bled, un meci de care depinde atingerea unuia dintre obiectivele Tomisului, accesul în Final Four. “Trebuie să ne îmbunătăţim jocul, pentru că este posibil să jucăm mai bine decît la Constanţa. Dacă vom reuşi să le contracarăm serviciul, vom prelua controlul disputei şi orice este posibil”, crede antrenorul principal Jorge Cannestracci, în timp ce extremele Ashlei şi Gabrych, pe care va cădea greul preluării, sînt conştienţi de forţa adversarilor. “Echipa din Bled a arătat la Constanţa că poate juca un volei de calitate, cu un serviciu foarte agresiv. Păcat că nu am putut cîştiga în tur cu 3-0, pentru că am fi avut asupra lor un important avantaj moral”, spune polonezul Piotr Gabrych, completat de brazilanul Ashlei Nemer: “Sînt jucători buni, care servesc bine şi sînt constanţi, nu greşesc mult la serviciu. Este o echipă frumoasă, dar şi noi avem jucători de valoare şi sînt convins că va fi un meci frumos miercuri”. Ca şi în Olanda, Tomis va fi însoţită în Slovenia de două grupuri de suporteri fideli, în total circa 70 de persoane, 30 dintre ei urmînd să facă deplasarea cu un autocar pus la dispoziţie de CVM Tomis, iar ceilalţi cu avionul.

Preşedintele CVM Tomis Constanţa, Sorin Strutinsky, crede în calificare

Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis, consideră că echipa constănţeană va obţine un rezultat bun în Slovenia şi se va califica în Final Four: “Vom avea un meci mult mai greu decît cel din Olanda cu Orion Doetinchem, cîştigat de noi cu 3-1 în optimile de finală. Slovenii formează o echipă mult mai omogenă şi mai puternică, excelînd la capitolul serviciu. Cred că ne putem impune mai clar decît la Constanţa. Atunci am scos din nou la iveală acea mentalitate de a ne vedea dinainte cîştigători după ce am condus cu 2-0 şi am fost la un pas de a pierde partida. Cel mai bun jucător al slovenilor este cu siguranţă Urnaut, el fiind desemnat sezonul trecut cel mai bun junior al Europei”.

Rezultate normale în etapa a 16-a a Diviziei A1

Dacă formaţia constănţeană şi-a amînat jocul din campionat programat la Piatra Neamţ, celelalte partide ale etapei a 16-a s-au desfăşurat sîmbătă. Iată rezultatele: Steaua Bucureşti - Remat Zalău 3-2; U. Cluj - Dinamo Bucureşti 1-3; U. Baia Mare - VCM Rm. Sărat 3-0; Centrul Naţional CSS Lapi Dej - Unirea Dej 0-3. Meciul VCM Piatra Neamţ – CVM Tomis a fost amînat pentru ziua de miercuri 14 februarie.

Clasament

1. VCM Piatra Neamţ 16 13 3 43:17 29

2. Dinamo Bucureşti 16 13 3 44:21 29

3. Steaua Bucureşti 16 12 4 40:25 28

4. CVM TOMIS 14 10 4 38:16 24

5. U. Baia Mare 16 8 8 34:29 24

6. Unirea Dej 16 6 10 26:33 22

7. Remat Zalău 16 6 10 24:36 22

8. VCM Rm. Sărat 15 5 10 21:36 20

9. U. Cluj 16 4 12 19:38 20

10. CSS Lapi Dej 15 1 14 6:44 16