CVM Tomis pleacă în Germania

CVM Tomis Constanţa va efectua astăzi deplasarea în Germania, la Friedrichshafen, pentru o serie de trei meciuri amicale cu formaţia locală VfB, revanşă a partidelor disputate în Sala Sporturilor din Constanţa, săptămîna trecută. Lotul campioanei României cuprinde 13 jucători, iar al 14-lea este aşteptat să vină direct în Germania. Este vorba despre noua achiziţie, extrema Toon Van Lankvelt, internaţionalul canadian urmînd să se antreneze pentru prima oară cu noii săi coechipieri în sala din Friedrichshafen. Cît despre formaţia pregătită de Stelian Moculescu, VfB va susţine cinci meciuri în tot atîtea zile, pentru că miercuri şi joi participă la Turneul Campionilor de la Innsbruck.

Jocurile amicale cu Friedrichshafen sînt considerate ca ideale de către gruparea constănţeană, care şi-a reluat pregătirile de numai trei săptămîni. „Meciurile de la Constanţa au fost de calitate şi foarte utile pentru noi. Am văzut cum stăm în condiţiile unui joc contra unei formaţii de valoare şi au fost importante pentru omogenitatea echipei noastre. În cele de săptămîna aceasta aşteptăm să se îmbunătăţească relaţiile de joc şi sînt sigur că băieţii se vor mobiliza suplimentar, pentru că adversarul este foarte valoros”, a declarat Mircea Dudaş, antrenorul secund al Tomisului. „Ne aflăm în mijlocul perioadei de pregătire fizică, iar aceste meciuri au fost primele pentru noi, de aceea le consider foarte utile. A fost bine să întîlnim o protagonistă a Ligii Campionilor. La ei acasă, germanii vor juca mai bine ca la Constanţa, dar în opinia mea rezultatele acestor meciuri contează mai puţin. Pentru noi sînt ca nişte antrenamente, pentru că în lot au venit mulţi jucători noi, trebuie să ne cunoaştem cît mai bine şi să lucrăm la omogenizarea formulei de bază. Important este cum se mişcă echipa în ansamblul ei şi să îmbunătăţim ce nu merge bine în evoluţia noastră”, a spus coordonatorul Sebastian Firpo. Argentinianul a avut momente bune, dar şi scăderi în jocurile amicale cu echipa germană. „Mă simt bine, dar va mai dura pînă voi reintra în formă, pentru că abia am revenit la antrenamente, după o pauză de circa patru luni. Este ceva normal să intru mai greu în ritmul de joc şi sînt liniştit că lucrurile se vor pune repede la punct”, a explicat Firpo.