CVM Tomis pleacă în Turcia cu gînduri mari

Participarea la turneul Final Four din GM Capital Challenge Cup reprezintă apogeul evoluţiilor în Cupele Europene pentru formaţia CVM Tomis Constanţa. „Dorim nu numai performanţe pe plan intern, ci şi să aducem o cupă europeană la Constanţa sau măcar să ajungem în Final Four”, declara Sorin Strutinsky, preşedintele clubului, în septembrie anul trecut, la prezentarea lotului campioanei. Şi dacă Tomis a fost eliminată din Cupa CEV, după dubla manşă cu Hypo Tirol Innsbruck, formaţia constănţeană a continuat să joace în Europa, în GM Capital Challenge Cup. Began şi compania au reuşit un parcurs fără greşeală, e drept, şi pentru că au avut şansa unui tablou de concurs cu adversari ceva mai accesibili, dar şi datorită unui lot echilibrat, în care orice jucător de pe banca de rezerve poate da oricînd randament înalt cînd este trimis pe teren!

Cîteva dintre noile achiziţii aduse la Constanţa în vara trecută mărturisesc că au venit la Tomis tocmai pentru a obţine performanţe în Cupele Europene şi pentru a îndeplini visul preşedintelui Strutinsky: calificarea în Liga Campionilor! „A fost unul dintre motivele care m-au determinat să vin şi să joc la Constanţa. Mi-a plăcut că echipa şi-a propus un traseu cît mai lung în Cupele Europene. Mă bucur că ne-am atins obiectivul şi am ajuns în Final Four, chiar dacă nu a fost să fie Cupa CEV, ci Cupa Challenge. Mă bucur pentru grupul nostru de jucători, mă bucur pentru club şi sîntem foarte motivaţi să jucăm cît mai bine la Izmir”, a declarat argentinianul Sebastian Firpo. „Da, acesta a fost unul dintre obiectivele mele ca jucător. Am spus că dacă vom ajunge să jucăm un Final Four, cu siguranţă nu va fi un an pierdut la Constanţa. Mă bucur că am ajuns aici şi cred că putem mai mult decît să jucăm o semifinală! Putem să ajungem să jucăm finala sau măcar să ocupăm locul 3 în clasamentul final. Ca jucător român, pot să spun că avem şansa de a ieşi din umbra în care am stat pînă acum şi a venit momentul să demonstrăm că şi România poate însemna ceva în voleiul european”, crede Laurenţiu Lică. „Nu mi-am închipuit atunci cînd am semnat pentru Constanţa că vom ajunge într-o semifinală europeană, mai ales că eu am venit aici cu cîteva zile înainte de începerea campionatului. M-am gîndit că ar fi posibil aşa ceva, dar nu m-am gîndit prea mult la asta”, a mărturisit canadianul Steve Brinkman. „Mă aşteptam la acest traseu foarte bun în Cupa Challenge, chiar dacă am fost decepţionaţi după eliminarea de la Innsbruck. Am muncit mult în aceste luni, dar ne-am calificat pe merit pînă aici. Am cîştigat clar pe teren propriu şi ne-am uşurat misiunea la partidele retur, chiar dacă am suferit puţin în Olanda”, a declarat antrenorul principal Stelio De Rocco.

Turneul Final Four începe sîmbătă, la Izmir, cînd Karsiyaka Sports Hall va găzdui cele două semifinale: EA Patras - Arkas Izmir (ora 16.00) şi CVM Tomis - Jastrzebski Wegiel (ora 18.30). Duminică, de la orele 14.00 şi 17.00, vor avea loc cele două finale. Jucătorii constănţeni vor efectua deplasarea cu autocarul, urmînd să facă o escală la Istanbul. Plecarea este prevăzută pentru această dimineaţă, iar miercuri, de la ora 14.30, Tomis va disputa un meci de verificare cu IBB Istanbul (locul trei în prima ligă din Turcia). Drumul spre Izmir va fi efectuat joi dimineaţă.