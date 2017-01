CVM Tomis pleacă mîine spre Istanbul

Jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa încep astăzi o săptămînă foarte importantă, în care vor lupta, în premieră, pentru cîştigarea unui trofeu european. Sîmbătă şi duminică, la Izmir, este programat turneul Final Four din GM Capital Challenge Cup, la care vor mai lua parte Jastrzebski Wegiel (Polonia), EA Patras (Grecia) şi Arkas Izmir (Turcia). Constănţenii vor juca în semifinale cu formaţia poloneză, care a demonstrat în week-end-ul trecut că este în mare formă, cîştigînd cu 3-0 primele două partide cu AZS Olsztyn din play-off-ul campionatului intern (se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci meciuri”). Dacă vineri oaspeţii au mai opus ceva rezistenţă (25-23, 25-21, 25-21), sîmbătă, Wegiel s-a impus şi mai clar: 25-17, 25-18, 25-21! Au jucat pentru învingători: Lomacz - Prygiel (16p în primul meci + 11p în al doilea), Czarnowski (6+7), Jurkiewicz (8+12), Hardy (12+15), Samica (14+12) şi Rusek - libero (a mai intrat De Souza, sîmbătă). „Campionatul polonez e foarte puternic, cred că orice echipă de la ei se poate bate la titlu în România. Însă şi noi avem şansa noastră şi ar fi păcat să nu ajungem în finală, pentru că în Final Four joci, probabil, o dată în viaţă”, a declarat căpitanul Tomisului, Radu Began. „Wegiel este o echipă foarte bună, iar dacă a reuşit să elimine pe Sisley Treviso, înseamnă că este foarte competitivă. Are jucători de calitate, cu experienţă, însă în semifinala cu ei orice este posibil. Îi studiem cu atenţie, avem cîteva partide înregistrate, avem statistici şi ne pregătim cît se poate mai bine”, a spus antrenorul principal Stelio De Rocco. Campionii pleacă mîine, cu autocarul, spre Istanbul, unde vor susţine miercuri, de la ora 14.30, un meci amical cu formaţia locală IBB.

Sîmbătă debutează play-off-ul în Divizia A1

Campionatul Naţional de volei masculin va continua, începînd de sîmbătă, cu faza finală, respectiv play-off şi play-out. În ultima etapă a sezonului regulat, a 22-a, s-au înregistrat următoarele rezultate: Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti 0-3; Unirea Dej - U. Cluj 3-1; Remat Zalău - Torpi Tg. Mureş 3-1; Explorări Baia Mare - Constam Buzău 3-0; VCM Piatra Neamţ - Steaua Bucureşti 3-0; CVM Tomis Constanţa - Ştiinţa Bacău 3-0 (meci jucat în devans). Primele opt clasate vor juca în play-off, pentru titlul naţional şi pentru calificarea în Cupele Europene. În primul tur, programat pe 21, 25 şi 28 martie, se joacă după sistemul “cel mai bun din trei meciuri”, după următorul program: CVM Tomis Constanţa - Unirea Dej; Dinamo Bucureşti - U. Cluj; VCM Piatra Neamţ - Constam Buzău; Remat Zalău - Explorări Baia Mare. Echipele mai bine clasate în sezonul regulat vor disputa meciurile 1 şi 3 pe teren propriu, iar întîlnirea a doua, cea de pe 25 martie, va avea loc la Cluj, Buzău şi, respectiv, Baia Mare. Excepţie face disputa dintre CVM Tomis şi Unirea Dej, ardelenii fiind de acord să dispute la Constanţa şi meciul programat pe teren propriu. Cum formaţia de pe Litoral va fi la Izmir pe 21 martie, cînd ar trebui să înceapă play-off-ul, partidele vor avea loc în zilele de 27 martie (ora 17.00) şi 28 martie (ora 15.00), în Sala Sporturilor din Constanţa. Dacă va fi nevoie, jocul decisiv se va disputa pe 29 martie. În play-out, se joacă după sistemul “cel mai bun din cinci meciuri”, Steaua întîlnind Rapidul, iar Torpi Tg. Mureş pe Ştiinţa Bacău. Steaua şi Torpi vor fi gazde pe 21, 22 şi 29 martie, iar Bacăul şi Rapidul pe 25 şi 26 martie.

Clasament final sezonul regulat

1. CVM TOMIS 22 21 1 64:10 43

2. Dinamo Bucureşti 22 17 5 55:22 39

3. VCM Piatra Neamţ 22 17 5 54:26 39

4. Remat Zalău 22 15 7 54:32 37

5. Explorări Baia Mare 22 14 8 50:38 36

6. Constam Buzău 22 11 11 42:41 33

7. U. Cluj 22 10 12 42:46 32

8. Unirea Dej 22 10 12 40:49 32

9. Steaua Bucureşti 22 8 14 34:50 30

10. Torpi Tg. Mureş 22 4 18 18:60 26

11. Ştiinţa Bacău 22 3 19 25:62 25

12. Rapid Bucureşti 22 2 20 19:61 24