CVM Tomis pregătește turneul final al Cupei României

Așa cum am anunțat în numărul nostru de sâmbătă - duminică, CVM Tomis Constanța se confruntă cu o criză financiară fără precedent în istoria clubului! Jucătorii sunt neplătiți de patru luni, iar din acest motiv, doi dintre componenții lotului, universalul Ventzislav Simeonov și extrema Stanislav Petkov, au cerut și au primit hârtii conform cărora sunt liberi să semneze cu oricare altă echipă. Ceilalți 10 voleibaliști din lot și cei doi antrenori au ales să continue cu Tomis până la finalul sezonului, care nu este departe. Formația constănțeană mai are de jucat unul sau două meciuri în Cupa României (semifinala cu SCM U. Craiova și, în caz de calificare, finala competiției) plus trei, patru sau cinci partide în finala Diviziei A1 la volei masculin (disputa cu CSVM Zalău este prevăzută în sistemul „cel mai bun din cinci partide”, iar datele fixate de federație pentru acestea sunt 18, 19, 25, 26 și 30 aprilie).

„Din păcate, este o situație fără precedent și îmi pare rău că s-a ajuns aici. Noi nu cerșim bani, chiar dacă suntem neplătiți de câteva luni de zile. Este sigur că noi, cei care am rămas aici, vom continua sezonul și vom încerca să câștigăm trofeele puse în joc. Suntem cu victorii pe linie și vom încerca să facem un sezon excepțional pentru voleiul românesc”, a anunțat centrul Andrei Spînu. „Cred că ceea ce am realizat noi, jucătorii, împreună cu staff-ul tehnic este fără precedent, poate, în voleiul modern. Fiecare dintre noi a pus umărul, iar munca noastră nu este de câteva luni, este de o viață. Am avut bucuria să atingem vârful carierei noastre aici și să arătăm că se poate face și în Constanța, și în România performanță la cel mai înalt nivel: ieșire din grupele Ligii Campionilor și victorii pe linie în campionatul românesc. Ne pare rău că s-ar putea distruge ceea ce s-a creat în mulți ani de zile, iar noi să fim nevoiți să facem sport în alte țări, atât timp cât am arătat aici că putem fi cei mai buni”, a adăugat centrul Andrei Laza. „Sportivului de performanță nu prea îi stă în caracter să se plângă, numai că situația de față este destul de dificilă și suntem cu toții foarte dezamăgiți de sprijinul pe care l-am pierdut. Șansele de a ne îndeplini obiectivele încă există, dar sunt mult diminuate. Promit însă publicului că vom încerca, chiar și în situația de față, să ieșim campioni și să câștigăm Cupa României. Deși, repet, ne va fi extrem de greu să uităm de probleme și să ne antrenăm cu aceeași intensitate. Întotdeauna, psihicul îți va aduce aminte că practic ai fost abandonat. Pentru că asta se întâmplă: suntem abandonați, la propriu”, a declarat extrema Dragoș Pavel.

Echipa constănțeană s-a antrenat conform programului și sâmbătă, și duminică, iar astăzi va definitiva pregătirea turneului final al Cupei României, programat miercuri și joi, la Cheile Grădiștei. „În ceea ce privește participarea jucătorilor, este sigur că vom fi la turneul final al Cupei României. În ceea ce privește partea economică, dacă va avea clubul bani să ne trimită acolo, să plătească hotelul și masa, încă nu știu. În privința performanței pe care o vom obține, iar, nu știu ce va fi. Sigur este că nu mai avem doi jucători, Petkov și Simeonov. Toți sunt triști, dezamăgiți, se simt trădați, astfel că este foarte dificil să te ridici și să lupți din nou ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, a precizat antrenorul principal Martin Stoev.