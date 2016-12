CVM Tomis pregăteşte finala cu SCM U. Craiova

Au mai rămas câteva zile până când va începe finala Diviziei A1 la volei masculin, în care se întâlnesc CVM Tomis Constanţa şi SCM U. Craiova. Primele două jocuri ale finalei sunt programate luni şi marţi, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, ambele urmând să fie transmise în direct pe Neptun TV. Finala play-off-ului se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci partide”: vor urma două meciuri la Craiova, pe 15 şi 16 aprilie (meciul 4 se joacă doar la nevoie), iar dacă scorul general va fi egal, 2-2, ultima partidă va avea loc tot la Constanţa, pe 21 aprilie.

Neînvinsă în 2013, mai precis de când a fost preluată de noul antrenor principal, Martin Stoev, Club Volei Municipal Tomis porneşte cu prima şansă la câştigarea titlului, mai ales că s-a impus clar în faţa oltenilor, chiar la Craiova, în ultima etapă a sezonului regulat, scor 3:0 (25:16, 25:18, 26:24), când a făcut o adevărată demonstraţie de forţă. Voleibaliştii constănţeni au obţinut zece victorii în returul sezonului regulat şi cinci în play-off, unde nu au cedat niciun set!

„Sunt mulţumit în special de faptul că jucăm foarte bine şi că nu am pierdut niciun set în play-off. Este bine că am terminat semifinala în trei meciuri, pentru că avem mai mult timp de pregătire a finalei cu Craiova. Tomis este cea mai bună echipă din campionat, dar trebuie să arate asta şi în finală. Până acum am demonstrat că suntem cei mai buni, iar în finală trebuie să confirmăm”, afirmă centrul Andrei Spînu. „Suntem cu toţii mulţumiţi de parcursul echipei şi că de la venirea lui Martin Stoev ca antrenor nu am pierdut niciun meci. Se vede că practicăm un volei de bună calitate şi că avem cele mai mari şanse de a câştiga campionatul”, adaugă coordonatorul Javier Gonzalez, căpitanul Tomisului. „Obiectivul nostru este să câştigăm titlul, nu să terminăm campionatul neînvinşi. Dacă vom reuşi să nu pierdem vreun meci, este foarte bine. Nu uitaţi că noi am riscat să pierdem în retur, când am folosit în unele meciuri toţi jucătorii din lot, pentru că aşa este normal, ca fiecare să aibă şansa de a juca. Cu echipa din Craiova important este ca noi să obţinem trei victorii din cinci meciuri, nu din trei meciuri, şi să devenim campioni”, spune antrenorul Martin Stoev.