CVM Tomis pregăteşte meciul cu Constam Buzău

CVM Tomis Constanţa pleacă în această dimineaţă spre Buzău, unde mîine va întîlni echipa locală Constam în etapa a 9-a a Diviziei A1 la volei masculin. Jucătorii constănţeni se vor antrena de la ora 17.00 în sala care va găzdui partida, programată începînd cu ora 12.00. Din lotul deplasat la Buzău nu face parte extrema Valentin Pereu, care urmează să efectueze un control medical amănunţit la o clinică din Moscova, pentru a afla cu exactitate natura accidentării la umăr. Se speră în recuperarea internaţionalului român pentru cele două meciuri cu Orion Doetinchem, din Cupa Challenge, programate pe 10 şi 17 decembrie. Pînă atunci, constănţenii vor susţine şi ultimele două jocuri din turul campionatului, pe 29 noiembrie cu Steaua, acasă, şi pe 6 decembrie cu Ştiinţa Bacău, în deplasare. În 2008, campioana va mai juca două meciuri de campionat, contînd pentru returul sezonului regulat: pe 13 decembrie cu Rapid Bucureşti, în deplasare, şi pe 20 decembrie cu Universitatea Cluj, la Constanţa.

Eliminaţi de Hypo Tirol Innsbruck din Cupa CEV, săptămîna trecută, voleibaliştii constănţeni spun că au învăţat lecţia înfrîngerii din Austria şi nu vor repeta greşelile făcute acolo şi în „dubla” cu olandezii. „Trebuie să ne luăm toate măsurile pentru a evita repetarea a ce s-a întîmplat cu Innsbruckul. Este greşit să credem că dacă i-am bătut pe olandezi acum doi ani vom reuşi din nou acelaşi lucru. Cu siguranţă ei vor dori revanşa după cele două înfrîngeri de atunci”, crede Radu Began, căpitanul echipei constănţene. „Este cu totul altceva decît acum doi ani! Sînt jucători noi la ambele echipe şi trebuie să ne concentrăm asupra acestei duble manşe, pentru că este ultima şansă de a ne realiza obiectivul în Cupele Europene. Nu trebuie să mai greşim de data aceasta!”, afirmă brazilianul Ashlei Nemer, un alt protagonist al victoriilor cu Orion din Top Teams Cup, ediţia 2006-2007. „Echipa şi-a revenit după eliminarea din Cupa CEV. Am discutat despre asta, am lămurit lucrurile şi mergem înainte! Aşa este sportul, cineva trebuie să piardă. Jucătorii au făcut greşeli, eu am făcut greşeli, pentru că am luat cîteva decizii pe care acum le regret. Însă cred că am învăţat din greşeli şi vom fi în continuare o echipă mai bună”, a concluzionat antrenorul Stelio De Rocco.