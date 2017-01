CVM Tomis pregăteşte meciul cu Constam Buzău

Club Volei Municipal Tomis Constanţa va susţine mîine, de la ora 17.00, al treilea meci în deplasare în interval de o săptămînă, împotriva nou promovatei Constam Buzău. Un meci de la care formaţia de pe Litoral aşteaptă un reviriment în joc şi rezultate, după eşecurile cu Steaua Bucureşti (1-3) şi Domex Czestochowa (0-3). Au fost primele înfrîngeri din acest sezon pentru campionii României, în meciuri oficiale, şi poate de aceea dezamăgirea tuturor - jucători, antrenori, conducere, suporteri - a fost cu atît mai mare. “Meciul din Polonia a fost diferit de cel cu Steaua. La Bucureşti am jucat bine în primele trei seturi, pierzînd două dintre ele doar pe final. Aici am făcut faţă doar în setul al doilea, cînd am avut o minge de set şi am cedat cu 30-28”, spunea la Czestochowa antrenorul principal Stelio De Rocco. “Presiunea publicului trebuia să-i stimuleze pe jucătorii mei, pentru că este extraordinar cînd joci în faţa a 3-4.000 de spectatori, fie ei ostili sau de partea ta. Acestea sînt situaţiile în care afli de ce eşti capabil şi cît de valoros eşti. Ca să fii campion trebuie să fii în stare să cîştigi pe orice teren şi în orice condiţii”, a mai spus canadianul, dezamăgit că voleibaliştii constănţeni “au intrat pe teren parcă deja învinşi”.

Tomisul trebuie să-şi revină repede pentru că timpul nu are răbdare! Urmează o nouă perioadă aglomerată, cu cîte două meciuri pe săptămînă. După meciul de la Buzău, din etapa a 15-a a Diviziei A1, urmează returul cu Domex, joia viitoare, de la ora 20.15, în Sala Sporturilor din Constanţa, apoi duminică, 3 februarie, meci de campionat cu Dinamo Bucureşti, de la ora 17.00, tot pe teren propriu. Dacă vor elimina formaţia poloneză şi se vor califica mai departe în „Challenge Round”, constănţenii vor disputa în luna februarie nu mai puţin de opt meciuri oficiale, cîte două pe săptămînă!

Publicul din Czestochowa a fost fantastic

Atmosfera în sala din Czestochowa a fost incendiară, publicul din “Hala Polonia” (circa 3.500 de spectatori) purtîndu-şi pur şi simplu favoriţii spre victorie. Un public foarte bun cunoscător al voleiului, pentru că echipa locală joacă neîntrerupt în cupele europene din anul 1989! În tribune s-au numărat şi 35 de suporteri veniţi de la Constanţa, care şi-au încurajat favoriţii pe toată durata partidei, indiferent de scorul înregistrat pe tabela de marcaj. La final, fanii polonezi au sărbătorit victoria împreună cu jucătorii, o mulţime de copii şi adolescenţi reţinîndu-i pe aceştia încă o jumătate de oră pentru autografe şi fotografii. Solicitaţi pentru autografe au fost şi jucătorii de la Tomis, însă cel mai “vînat” a fost internaţionalul american Brook Billings, care evoluează la gazde pe postul de universal. După meci, acesta a discutat amical cu compatrioţii săi Hein şi May, dar şi cu Erkan, Semih şi Meyer, pe care i-a mai întîlnit ca adversari la echipele de club sau la nivel de naţională. Deşi Domex s-a impus cu 3-0, Billings nu consideră succesul ca pe unul facil. „Nu a fost uşor, dar am servit foarte bine în primul set, ceea ce ne-a dat multă încredere în forţele proprii pentru restul partidei. Ei şi-au revenit în setul al doilea, cînd puteau să cîştige şi să întoarcă soarta jocului”, spune Billings, subliniind că serviciul echipei sale a fost hotărîtor pentru stabilirea învingătoarei. „Wika şi Szczerbaniuk au servit foarte bine, la fel şi Gierczynski. Am pus mereu presiune pe ei, nu am făcut multe greşeli, ci i-am lăsat pe ei să le facă. Cred că şansele de calificare rămîn egale, dar noi avem avantajele victoriei din tur şi presiunii pe care am pus-o pe adversari. Ei vor fi avantajaţi că vor juca setul de aur pe teren propriu, însă mai întîi trebuie să ne învingă pentru a ajunge acolo…”