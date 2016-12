CVM Tomis pregăteşte meciul cu CSM Agronomia

Mâine, în Divizia A1 la volei masculin, este programată etapa a 15-a, prima intermediară din retur. CVM Tomis Constanţa, liderul detaşat al clasamentului, cu 32 de puncte, va evolua pe teren propriu, în compania formaţiei CSM Agronomia Bucureşti. Partida va avea loc în Sala Sporturilor şi va începe la ora 17.00, urmând să fie transmisă în direct de Neptun TV. Voleibaliştii constănţeni, neînvinşi în retur, sunt mari favoriţi la obţinerea unei victorii de trei puncte, care ar fi a patra din 2013 pentru echipa antrenată de Martin Stoev. Formaţia bucureşteană ocupă locul 9 în clasament, antepenultimul, cu doar 16 puncte, însă în tur a reuşit o mare surpriză, câştigând cu 3:2 în faţa constănţenilor!

„Ne dorim o revanşă pentru eşecul din tur, dar în primul rând ne gândim la cele trei puncte puse în joc, ca în orice meci de campionat. Noi în acel meci am jucat foarte slab, poate şi pentru că ne preocupam mai mult de Liga Campionilor şi nu am crezut că putem pierde la Bucureşti. Acum suntem conectaţi doar la campionat şi cred că va fi un cu totul alt meci faţă de tur”, a declarat Andrei Spînu, jucătorul Tomisului. „Nu cred că va fi neapărat o revanşă. CSM ne-a învins în tur, dar noi am jucat modest atunci, iar adversarul a fost mai bun. Vom trata meciul ca pe unul obişnuit de campionat şi sper ca rezultatul final să fie acelaşi ca în celelalte jocuri din retur, adică o victorie de trei puncte pentru noi”, a spus Sergiu Stancu.

DUPĂ MECIUL DE MIERCURI, DOUĂ SĂPTĂMÂNI DE PAUZĂ. CVM Tomis ar fi trebuit să joace la sfârşitul acestei săptămâni, în etapa a 16-a, meciul din deplasare cu Universitatea Cluj. Partida a fost însă amânată, la cererea formaţiei constănţene, pentru data de 13 februarie. Tomis va lega astfel două deplasări în Ardeal, pentru că pe 16 februarie este programat meciul cu Phoenix Şimleul Silvaniei, din etapa a 18-a. Cum în etapa a 17-a, cea din 9 februarie, nu joacă, din cauza numărului impar de echipe din campionat, CVM Tomis va avea două săptămâni fără meci oficial!