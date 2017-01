CVM Tomis pregăteşte meciul cu Metallurg Zhlobin

Au mai rămas trei zile pînă la primul meci dintre Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi Metallurg Zhlobin, din sferturile de finală ale GM Capital Challenge Cup. Partida tur va avea loc joi, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, returul fiind programat pe 18 februarie, în Palatul Sporturilor din Gomel, de la aceeaşi oră. Gruparea constănţeană a prefaţat disputa de joi în deja tradiţionala conferinţă de presă organizată la Sala Sporturilor. „Este turul decisiv pentru calificarea în Final Four, iar clubul nostru a făcut toate pregătirile necesare pentru ca organizarea meciului să fie cît mai bună. Ca de obicei, intrarea spectatorilor va fi liberă”, a declarat Serhan Cadîr, directorul executiv al CVM Tomis. „Ne dorim cu toţii o victorie cît mai clară şi sperăm că voleibaliştii noştri o vor realiza. Mult succes!”, le-a urat jucătorilor constănţeni Elena Frîncu, directorul DSJ Constanţa. Şi echipa bielorusă tratează partida cu maximum de precauţie, motiv pentru care va sosi în Constanţa încă de marţi seară, urmînd să se antreneze miercuri şi joi în Sala Sporturilor! Directorul sportiv al Tomisului, Milen Uzunov, a mai anunţat că partida va fi arbitrată de Ivailo Ivanov (Bulgaria) şi Mehmet Demirdelen (Turcia).

„Un meci care poate aduce Tomisul mai aproape de Final Four”

„Este încă un meci foarte important pentru echipa noastră, un meci care ne poate aduce cu un pas mai aproape de Final Four. Ne simţim excelent după victoria clară de la Piatra Neamţ, unde am dominat foarte clar formaţia clasată pe locul secund în campionat. Faptul că am jucat multe meciuri în ultima perioadă face ca echipa noastră să fie într-o formă foarte bună, pe plan fizic şi pe plan psihic”, a declarat, optimist, antrenorul principal al Tomisului, Stelio De Rocco. „Sîntem foarte conectaţi la această partidă! Venim după victoria de la Piatra Neamţ, care a fost o repetiţie generală pentru meciul de joi, chiar dacă echipa adversă nu ne-a pus prea multe probleme. Aşa cum ne-a cerut antrenorul, am jucat concentraţi pînă la ultimul punct şi am învins foarte clar. Nu cred că se poate pune problema oboselii, după ce am jucat cîte două sau chiar trei meciuri pe săptămînă în ultima perioadă. Avem o bancă de rezerve foarte valoroasă, cu jucători care pot intra oricînd pe teren şi să ajute echipa. Nu există oboseala!”, a spus şi Laurenţiu Lică, unul dintre jucătorii constănţeni aflaţi în formă de vîrf la începutul lui februarie.

Azi se stabilesc semifinalele Cupei României

Astăzi, la Bucureşti, la sediul Federaţiei Române de Volei, este programată tragerea la sorţi a semifinalelor Cupei României. În întrecerea masculină, în urnă se vor afla numele a doar trei echipe deja calificate în penultimul act, CVM Tomis Constanţa, Dinamo Bucureşti şi Steaua Bucureşti, pentru că a patra semifinalistă va fi cunoscută pe 15 februarie. Foarte probabil, ea va fi VCM Piatra Neamţ, învingătoare în tur, pe teren propriu, cu 3-0 în faţa Unirii Dej.