CVM Tomis pregăteşte partida cu U. Cluj

Mâine, de la ora 15.00, în Sala Sporturilor din Constanţa va avea loc meciul dintre CVM Tomis şi Universitatea Cluj, contând pentru etapa a 19-a a Diviziei A1 la volei masculin. Este un joc în care voleibaliştii constănţeni nu au decât varianta victoriei cu 3:0 sau 3:1 pentru a-şi păstra şansele de a câştiga sezonul regulat. Gazdele se află la prima apariţie în Sala Sporturilor după înfrângerea suferită în faţa lui Dinamo Bucureşti, etapa trecută, şi vor să se revanşeze în faţa suporterilor pentru jocul mai puţin convingător din ultimele etape. „Au fost jocuri mai slabe ale noastre pentru că am suferit la partea de implicare, de angajament. Cred că trebuie să ne implicăm cu toţii de două ori mai mult ca până acum şi lucrurile se vor rezolva de la sine: vom juca mai bine, iar unitatea şi omogenitatea echipei vor creşte”, a declarat Mihai Mihăilă, libero-ul formaţiei constănţene.

SPÎNU ÎŞI ÎNFRUNTĂ FOSTA ECHIPĂ. Partida împotriva formaţiei clujene este una specială pentru centrul Andrei Spînu, care a evoluat pentru Universitatea între anii 2007 şi 2009. „Va fi un pic ciudat, dar nu este primul meu meci împotriva Universităţii, pentru că am jucat şi în tur, la Cluj, şi a mai trecut sentimentul acela, de vină, ca să zic aşa. Am evoluat numai doi ani la Cluj, dar au fost cei mai frumoşi din cariera mea, pentru că acolo m-am lansat în voleiul mare, ca să spun aşa. Atmosfera la echipă a fost foarte frumoasă, am şi jucat bine, mai ales în al doilea sezon. De acolo am ajuns la echipa naţională, de acolo am plecat la Friedrichshafen. A fost frumos. Acum însă joc la Constanţa şi trebuie să câştigăm meciul cu 3:0 şi să ne revanşăm faţă de toată lumea pentru ultimele rezultate”, a declarat Spînu.