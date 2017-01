CVM Tomis pregăteşte primul meci oficial al sezonului

Voleibaliştii de la Tomis se află pe ultima linie dreaptă a pregătirilor pentru noul campionat de volei masculin, care îşi va derula prima etapă sîmbătă, 6 octombrie. Club Volei Municipal Tomis Constanţa va susţine primul meci oficial al sezonului în deplasare, cu Universitatea Cluj, ora de start fiind 19.00. Jucătorii antrenaţi de Stelio De Rocco vor pleca din Constanţa joi dimineaţă, cu autocarul şi vor înnopta la Buşteni, unde vor efectua şi un antrenament în cursul serii. Drumul spre Cluj va fi parcurs vineri, cînd este programată şi o scurtă şedinţă de pregătire în sala care va găzdui partida. Înaintea plecării însă, miercuri seară, va avea loc prezentarea oficială a echipei, într-un cadru festiv.

Echipa trage tare la antrenamente, pentru a remedia toate neajunsurile apărute în meciurile jucate săptămîna trecută, în Bulgaria şi Turcia. „A fost un turneu important pentru Tomis: am întîlnit adversari valoroşi, dar am şi reuşit să ne familiarizăm între noi, mai ales că pentru Hein a fost primul contact cu echipa. Am văzut care este actualul stadiu de pregătire a echipei, chiar dacă nu l-am avut la dispoziţie şi pe Meyer. Toată lumea a avut şansa de a juca şi am văzut care ne sînt punctele slabe sau cele forte. Acum, încercăm să întărim punctele forte şi să remediem problemele apărute”, spune Stelio De Rocco, completat de unul dintre cei mai experimentaţi componenţi ai lotului, Erkan Togan: „Am fost nişte meciuri destul de ciudate la Burgas şi Istanbul! Sînt mulţi jucători noi în lot şi toată lumea a avut nevoie de ceva timp pentru adaptare, pentru omogenizare. A mai fost şi turneul de la Constanţa, unde am cîştigat destul de uşor toate jocurile şi nu am reuşit să identificăm punctele slabe ale echipei. În Turcia au fost meciuri utile pentru că am văzut ce nu merge bine şi am început să corectăm erorile la antrenamente. Am avut perioade în timpul aceluiaşi set cînd jucam foarte bine, apoi perioade cînd jucam mai slab. Nu-mi explic aceste fluctuaţii, dar sînt convins că vom reuşi să evoluăm constant bine!”