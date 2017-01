CVM Tomis pregăteşte viitorul sezon

Jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa au început luni antrenamentele pentru viitorul campionat al Diviziei A1, care va debuta pe 10 octombrie. În această primă săptămînă de la reluarea pregătirilor, voleibaliştii de pe Litoral efectuează reacomodarea la efort. Şedinţele de pregătire cuprind, dimineaţa, antrenamente pe plajă, pentru condiţie fizică, dar şi în sala de forţă, iar după-amiază, lucru cu mingea, în Sala “Tomis”. Foarte importantă va fi omogenizarea între componenţii lotului, pentru că Tomis are opt jucători noi faţă de sezonul trecut! Doi dintre ei, Lescov şi Mitrovic, erau aşteptaţi la Constanţa aseară, cînd a sosit din Canada şi antrenorul principal, Stelio De Rocco.

Noile achiziţii ale Tomisului vor să menţină echipa în elita europeană

Trei dintre “stranieri”, Hernandez, Liovi şi Renato, au declarat că nu ştiau prea multe despre voleiul românesc înainte de a ajunge în România, dar sînt dornici să facă performanţă, atît în campionatul intern, cît şi în Cupele Europene. „Înainte de a semna cu Tomis nu ştiam nimic despre această echipă sau despre voleiul din România. Ştiu doar că un internaţional român, Bogdan Olteanu, joacă în Spania, la Almeria. Am fost adversari pe teren atunci cînd eu jucam la Murcia”, a spus venezueleanul Liovi. „Ştiu că în sezonul trecut Tomis a cîştigat tot în România, s-a clasat a treia în Challenge Cup, iar în tot sezonul a pierdut numai cinci sau şase meciuri. Recunosc că, pînă acum, nu ştiam nimic despre voleiul românesc sau despre jucătorii români”, a mărturisit brazilianul Renato. „Ştiu că Tomis a cîştigat ultimele trei campionate, iar prietenii mi-au vorbit frumos despre Constanţa, un oraş splendid, pe ţărmul mării, unde mă voi simţi ca acasă la mine, în Cuba. Dintre jucătorii de aici îl ştiu de mulţi ani pe Firpo, am jucat contra lui pe vremea cînd amîndoi evoluam pentru echipele naţionale, cu mai mult timp în urmă”, a declarat şi cubanezul Hernandez. De altfel, argentinianul Sebastian Firpo, aflat la al doilea sezon sub culorile Tomisului, este cel care îi ajută pe cei trei latino-americani să se acomodeze cu oraşul Constanţa şi să se integreze în echipă, jucînd şi rolul de translator pentru venezueleanul Liovi, care vorbeşte numai limba spaniolă. „Obiectivele mele sînt şi obiectivele echipei. Vreau ca echipa din Constanţa să rămînă cea mai bună din România, iar în Cupele Europene să ajungem cît mai departe”, a sintetizat Hernandez gîndurile sale şi ale colegilor de echipă.