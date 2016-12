CVM Tomis, pregătită pentru disputa cu Lokomotiv Novosibirsk

Jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis Constanța au obținut sâmbătă, pe teren propriu, a cincea victorie din returul Diviziei A1 la volei masculin și a 16-a în acest sezon. Campioana ultimelor două ediții este lider detașat în clasament, cu patru puncte avans față de CSVM Zalău, și mare favorită la obținerea celui de-al treilea titlu consecutiv, grație diferenței destul de mari de valoare comparativ cu restul echipelor din campionat. O diferență de valoare care a fost evidentă și sâmbătă, la meciul cu VC Banatul Caransebeș, încheiat de gazde cu un 3:0 obținut după numai 72 de minute de joc. „Echipa este în formă, sunt mulțumit de nivelul jocului. Era normală o oarecare scădere de formă după cantonamentul de la Dobrici (n.r. - din prima decadă a lunii ianuarie), dar ne-am revenit repede. Important este că nu avem probleme fizice, pentru că jucătorii noștri nu mai sunt foarte tineri”, a declarat Martin Stoev, antrenorul principal al CVM Tomis.

De partea cealaltă, adversara echipei constănțene s-a ridicat rareori la nivelul campioanei, în ciuda unei pleiade de jucători experimentați care se află în lot. Banatul a câștigat doar trei meciuri în 16 etape și se află mai aproape de retrogradare decât de un loc în Cupele Europene, obiectivul propus înainte de începerea campionatului! „Așteptările au fost într-adevăr mari la începutul sezonului, dar nu am reușit să facem un lot complet, am avut și multe „intemperii”, ca să spun așa, la echipă și am ajuns în situația aceasta. Încercăm să salvăm ce se mai poate din acest sezon, mai sunt câteva etape și avem câteva meciuri importante, cu echipe ca Piatra Neamț, Baia Mare sau Steaua”, a spus Dan Borota, jucător la echipa cărășeană și căpitanul echipei naționale a României.

JANIC ABIA AȘTEAPTĂ SĂ ÎNCEAPĂ MECIUL CU LOKOMOTIV!

După două victorii scurte în campionat, cu Arcada Galați și Banatul Caransebeș, formația constănțeană pare să-și fi revenit în forma etalată în lunile noiembrie și decembrie, când a obținut numai victorii în toate competițiile oficiale la care a participat! Exact la timp pentru a aborda la potențial maxim „dubla” cu Lokomotiv Novosibirsk, din faza play-off 12 a Ligii Campionilor, manșa tur fiind programată în Sala Sporturilor din Constanța, miercuri, cu începere de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 2). „Sigur că suntem gata de meci, urmează doar să facem analiza adversarului, să stabilim strategia pentru apărare și blocaj, dar fizic și mental suntem pregătiți”, spune centrul Andrei Spînu. „Cred că echipa noastră e gata pentru disputa cu Lokomotiv Novosibirsk. Este un adversar care joacă într-unul dintre cele mai valoroase campionate din lume și are mai mulți internaționali ruși în lot, dar și stranieri de valoare. Cu siguranță, pe hârtie, este o echipă mai valoroasă decât a noastră și decât adversarii din grupa Ligii Campionilor, chiar și decât Wegiel, pe care am întâlnit-o la turneul amical din Polonia, dar cam la același nivel ca Belchatow, care ne-a învins la acel turneu. Însă nu ne e frică de ei, eu unul abia aștept să înceapă meciul! Am evoluat trei sezoane în Rusia (n.r. - în perioada 2009-2012, la Yaroslavich Yaroslavl și Fakel Novy Urengoy), știu cum joacă această echipă și sunt optimist înaintea meciului de miercuri. Ei pornesc favoriți, pe hârtie, dar noi vom încerca să jucăm la potențialul nostru maxim și sperăm să obținem un rezultat mare”, afirmă extrema Bojan Janic.

MECIUL DE SÂMBĂTĂ, CU ZALĂUL, A FOST AMÂNAT

CVM Tomis nu va juca în etapa viitoare a campionatului, a 17-a, pentru că Sala Sporturilor din Constanța nu este disponibilă la sfârșitul acestei săptămâni pentru alte sporturi cu excepția handbalului. Programată inițial sâmbătă, partida CVM Tomis - CSVM Zalău a fost amânată pentru data de 11 martie, pentru că Sala Sporturilor va găzdui duminică, de la ora 11.45, meciul dintre HCM Constanța și Sankt Petersburg HC, din Cupa EHF la handbal masculin, iar pe teren va fi instalată o suprafață specială de joc. Astfel, voleibaliștii constănțeni se vor pregăti în liniște pentru manșa retur cu Lokomotiv, programată miercurea viitoare, la Novosibirsk, de la ora 15.00 (ora României).