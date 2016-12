CVM Tomis, pregătită pentru noul campionat

Echipa constănţeană CVM Tomis şi-a adjudecat, cu trei victorii din trei posibile, ediţia a VII-a a Cupei Mării Negre la volei masculin, turneu disputat în Sala Sporturilor din Constanţa la sfârşitul săptămânii trecute. Began şi compania au trecut, pe rând, de formaţiile OK Novi Pazar (Serbia) - cu 3:1, Marek Union Dupniţa (Bulgaria) - cu 3:0 şi Galatasaray Istanbul (Turcia) - cu 3:2, arătând că sunt pregătiţi pentru campionatul care va debuta sâmbătă. „Cred că este un început bun, pentru că am reuşit să câştigăm toate cele cinci meciuri de verificare pe care le-am jucat. Am început bine sezonul, sper să-l şi încheiem la fel de bine”, a declarat Martin Stoev, noul antrenor principal al Tomisului. „Este un trofeu important pentru mine şi pentru echipa noastră. A fost un turneu reuşit, îmi place să joc împotriva unor echipe puternice. Sper să nu ne oprim aici, chiar dacă suntem conştienţi că mai avem mult de muncă”, a spus internaţionalul Fabian Birău, unul dintre noii veniţi la Tomis. „Cei care au venit la echipă sunt jucători valoroşi, dar mai trebuie să lucrăm mult la omogenizarea echipei, pentru că numai cu individualităţi este greu să câştigi un meci. Sper să reuşim cât mai repede să formăm un grup de jucători care oricând pot intra în teren şi să decidă câştigarea meciului”, a declarat Florin Voinea. Divizia A1 la volei masculin va debuta sâmbătă, când constănţenii vor juca în deplasare, cu SCM U. Craiova.

GALATA, ADVERSAR DE CALIBRU PENTRU CVM TOMIS. Indiscutabil, cel mai puternic adversar din turneul de la Constanţa a fost Galatasaray Istanbul, formaţie care a luptat până la ultima minge ca să învingă în meciul cu Tomis. „Ne-am dorit să câştigăm acest turneu, dar nu am reuşit. Ultimul meci a fost extraordinar, s-a jucat cu multă agresivitate de ambele părţi. Echipa adversă a jucat foarte bine şi vreau să o felicit pentru această evoluţie. Noi încercăm să alcătuim o echipă nouă, sunt mulţi jucători noi şi aici ne-am verificat forţele, ca să vedem unde mai avem de lucrat. Ne aşteaptă un sezon dificil şi ne dorim rezultate cât mai bune în campionat şi în Cupele Europene”, a declarat Ulaş Kiyak, căpitanul echipei turce. Galata a venit la Constanţa cu mai mulţi internaţionali turci în lot, foşti sau actuali (Kiyak, Elgaz, Dunge, Akdeniz, Cem Kurtar), dar şi cu un cubanez, Hidalgo. Au lipsit alţi trei internaţionali: turcul Pezuk (învoit după Europene), cubanezul Bell şi venezueleanul Pinerua (prezenţi la campionatele continentale cu echipele lor naţionale).