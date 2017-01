CVM Tomis, primul pas spre optimile GM Capital Challenge Cup

Sala Sporturilor a găzduit aseară prima manşă a confruntării dintre Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi DOC Stap Orion Doetinchem, din 16-imile de finală ale GM Capital Challenge Cup. Reeditarea duelului din ianuarie 2007 s-a încheiat cu un nou succes pentru Tomis, de această dată cu 3-0 (25-16, 25-22, 25-22). Victoria obţinută de jucătorii antrenaţi de Stelio De Rocco conferă echipei constănţene prima şansă la calificarea în optimile de finală ale competiţiei, Tomisul avînd nevoie de un singur set cîştigat în Olanda pentru a merge mai departe. În partida de ieri, campioana României a început în forţă şi s-a impus în primul set fără probleme, Miseikis şi Ashlei fiind principalii oameni de atac ai gazdelor, dirijaţi foarte bine de coordonatorul Firpo. În setul secund olandezii au echilibrat disputa şi formaţia de la ţărmul mării s-a desprins decisiv după al doilea time-out tehnic, 19-16. Antrenorul oaspeţilor, Henk Hansma, a încercat să schimbe ceva în jocul echipei sale, dar voleibaliştii noştri au fost concentraţi pînă la final, încurajaţi şi de suporterii prezenţi în tribune. În plus, constănţenii au depăşit şi eroarea arbitrilor din al treilea set, la scorul de 16-13 pentru Tomis. Orion s-a apropiat la 18-17 dar numai atît, plusul de valoare al echipei constănţene spunîndu-şi cuvîntul. În ultimele două seturi Miseikis şi Daivison au punctat de cele mai multe ori pentru gazde, ultimul atac al meciului purtînd semnătura universalului Arvydas Miseikis, “arma nr. 1” pentru Tomis în partida cu Orion. „A fost un meci pe care l-am pregătit foarte bine, am vizionat mai multe partide ale adversarilor şi am ştiut la ce să ne aşteptăm. Cred că acesta a fost secretul victoriei: am ştiut ce avem de făcut”, a declarat jucătorul lituanian.

Evoluţia scorului - setul 1: 2-3, 8-3, 12-8, 16-11, 20-12, 25-16 (18 minute); setul 2: 3-1, 3-4, 8-7, 13-13, 16-15, 20-17, 22-19, 25-22 (24 de minute); setul 3: 3-3, 8-7, 12-0, 15-10, 16-12, 16-15, 20-17, 23-19, 25-22 (26 de minute).

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Miseikis, Began (cpt.), Brinkman, Daivison, Ashlei şi Tănăsescu - libero, a mai jucat: Lică; Orion (antrenor Henk Hansma): Joosten - Marcelis, Sikking, Klapwijk, Sombroek, Posthuma şi Tutton - libero, au mai jucat: Kamps, Hellinga (cpt.), Arendshorst şi Lamont. Au arbitrat: Yiannakis Sophocleous (Cipru) şi Ordanche Ambarkov (Macedonia). Meciul retur este programat pe 17 decembrie, în Olanda, de la ora 21.00, ora României.

Alte rezultate din 16-imile de finală ale GM Capital Challenge Cup, manşa tur - marţi: Rabotnicki Fersped Skopje - Galatasaray Istanbul 1-3 (21-25, 36-34, 20-25, 31-33); miercuri: CVM Tomis - Orion Doetinchem 3-0 (25-16, 25-22, 25-22); Kometa Kaposvar - DHL Ostrava 3-0 (25-16, 25-17, 25-11); SCC Berlin - Cai Teruel 3-2 (18-25, 25-20, 20-25, 25-21, 18-16); Salonit Anhovo Kanal - Moerser SC 3-0 (26-24, 25-21, 25-22); Dunaferr Dunaujvaros - Generali Haching 0-3 (12-25, 12-25, 16-25); Euphony Asse Lennik - Marek Union Ivkoni Dupniţa 3-0 (25-23, 25-14, 25-22); TV Amriswil - Posojilnica Aich/Dob 3-0 (28-26, 25-21, 25-22); Jastrzebski Wegiel - AJ Fonte Bastardo 3-2 (22-25, 26-24, 25-16, 22-25, 15-7); Lausanne UC - Lokomotiv Kiev 0-3 (18-25, 20-25, 20-25); Mlekpol Olsztyn - Sisley Treviso 0-3 (19-25, 20-25, 20-25). Programul partidelor de azi: VCM LPS Piatra Neamţ - Metallurg Zhlobin (Belarus), ora 19.00; AS Cannes - EA Patras; Anorthosis Famagusta - Lokomotiv Harkov. Formaţia Arkas Izmir este calificată direct în optimile de finală.

Parteneri instituţionali:

Primăria Municipiului Constanţa, Consiliul Local Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa

Sponsori tehnici:

Hotel Flora, Hotel Malibu, Restaurant Temple, Coca Cola, Mycronic Design, RATC, Account Romconsulting

Furnizori oficiali:

Champions, Mycronic Design

Parteneri media:

Telegraf şi TV Neptun

Sponsori:

Grup Servicii Petroliere, RAJA, Impact, Unirea Shopping Center, Oil Terminal, Alcor Construct, Conpress Group, Polaris M Holding, Coca Cola, Mamaia SA, Emu, Aqua Magic, West House Group, Carrefour şi Telegraf