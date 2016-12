CVM Tomis ratează două mingi de titlu la Zalău, iar campioana se va decide luni, la Constanța!

De mult nu am mai avut asemenea dramatism în finala Diviziei A1 la volei masculin! Echipele din Zalău și Constanța au oferit un spectacol total în meciul disputat aseară, la Zalău, confirmând că în acest sezon au fost cele mai bune din România. Sălăjenii, deși au fost conduși cu 2-0 după jocurile de la Constanța, nu au depus armele și au restabilit egalitatea pe teren propriu! În partida a patra a finalei, rezultatul final a fost CSVM Zalău - CVM Tomis Constanţa 3:2 (22:25, 17:25, 25:20, 32:30, 16:14), după două ore și 25 de minute de joc, astfel că scorul general a devenit 2-2. Jucătorii celor două formații continuă lupta pentru titlul de campioană a României, meciul următor fiind programat peste cinci zile! Finala programată în sistemul „cel mai bun din cinci partide” se va încheia în Sala Sporturilor din Constanța, luni, când jocul decisiv este programat de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 3).

TOMIS A CONDUS CU 2:0 LA SETURI

Cu Zhekov apt de joc, după accidentarea de luni, și cu Janic inspirat la fileu, Tomis și-a demonstrat superioritatea în Sala Sporturilor din Zalău, iar primele două seturi au fost câștigate relativ lejer, la 22 și la 17. Zalăul însă nu a cedat, și-a ridicat mult nivelul de joc și, pe fondul unei relaxări a constănțenilor, a pornit ca din pușcă în setul al treilea: 4:0, 6:2. Oaspeții au egalat la 6, dar în continuare tot gazdele au trecut la conducere și au reușit să mențină un avans de 2-3 puncte până la punctul 20, când s-au detașat decisiv, la 20:16 și 22:17. Tot sălăjenii au început mai bine și setul 4, conducând cu 3:0 și 8:4. Nici intrarea lui Petkov în locul lui Simeonov, care la Zalău nu a prins cele mai bune zile din acest sezon, nu a schimbat prea mult evoluția campioanei, care a început să facă din nou multe greșeli, la fel ca în meciul de luni! Totuși, de la 20:16, scorul a devenit 20:19, 21:19 și 24:22. Martin Stoev a cerut time-out, iar Laza a restabilit egalitatea la 24 cu un as! Au urmat prelungiri de set nerecomandate cardiacilor, în care ambele formații au trecut de la agonie la extaz: 24:25, 26:25, 27:26, 28:27, 29:28, 29:30, 32:30!!! Constanța a ratat două mingi de meci și de titlu, apoi Zalăul a fructificat al șaptelea punct de set de care a beneficiat, după două erori comise de Zhekov, care mai întâi a călcat linia la serviciu (30:30), apoi a ratat o pasă (31:30)!

Setul 5 a fost foarte echilibrat, mai întâi cu gazdele în avantaj, 6:4 și 10:9, după care au condus oaspeții, cu 11:10 (blocaj Zhekov la Bala), 12:11 (Janic punctează cu mâna stângă!) și 13:12. Zalăul a revenit la 14:13, grație unui blocaj făcut de Mihalcea la Aciobăniței, apoi același centru al gazdelor a adus și punctul decisiv, cu un blocaj la Simeonov.

Au evoluat - CSVM Zalău (antrenori Stoyan Stoev și Bogdan Nicolae): Lescov - Cherbeleață, Mihalcea, Gheorghiţă, Dal Bosco, Bala și Feher - libero (a mai jucat: Tarța); CVM Tomis (antrenori Martin Stoev și Radu Began): Zhekov - Simeonov, Laza, Spînu, Janic, Aciobăniței și Rosic - libero (au mai jucat: Tănăsescu, Petkov, Stoian, Stancu și D. Pavel). Au arbitrat: Bogdan Stoica (București) și Paul Szabo-Alexi (Oradea).

DECLARAȚII DUPĂ MECI

„Astăzi (n.r. - marți) a fost o partidă foarte disputată, cea mai grea dintre cele jucate în finală. Am avut șansa de a închide meciul în setul patru, nu am profitat de ea, iar la Constanța sunt sigur că va fi un meci și mai greu. Nu ne-am relaxat după primele două seturi. Cred că nu am avut prospețimea necesară ca să încheiem meciul. Publicul din Zalău a contat foarte mult. I-a dus pe brațe, spre victorie. Lupta nu s-a sfârșit, iar jucătorii din Zalău trebuie să se pregătească pentru un meci foarte greu la Constanța. Sper să vină lume multă și la meciul nostru de acasă. Este o luptă foarte frumoasă pentru titlu, poate cea mai frumoasă din ultimii ani, și sperăm ca noi să fim învingători. Cu cât este mai greu, cu atât este mai frumos” - Andrei Laza (jucător CVM Tomis).

„Noi ne-am mișcat foarte bine în primele două seturi, după care echipa din Zalău a revenit în joc, cu ajutorul spectatorilor. Astăzi am făcut tot ce am putut și sperăm ca la Constanța să devenim campioni ” - Adrian Aciobăniței (jucător CVM Tomis).

„S-a văzut și astăzi (n.r. - marţi) că echipa din Zalău a crescut mult față de sezonul regulat, a jucat altceva în play-off și în această finală. A jucat cu mult curaj, cu multă bărbăție, și a reușit aceste două victorii. Echipa din Constanța suferă mult la capitolul fizic. De aceea nu a reușit să câștige aici. La Constanța ne așteaptă un meci foarte greu, dar ne vom juca șansa, pentru că nu avem nimic de pierdut. Am demonstrat că se poate forma o echipă foarte puternică și numai din jucători români” - Stoyan Stoev (antrenor principal CSVM Zalău).

SPONSORI CVM TOMIS

Conpress Group, Polaris M Holding, Primăria şi Consiliul Local Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Zip Escort, Telegraf, Pozimed, Brick, Lakeview, Transport Trade Services, Aqua Carpatica, Verasig, Telegraf Advertising, KLD, Superbet, Neptun TV, Expertissa Constanţa, Restaurant Temple, Hotel Flora