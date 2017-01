CVM Tomis, repetiţie reuşită pentru Top Teams Cup

Club Volei Municipal Tomis şi-a luat, sîmbătă, o revanşă pe deplin meritată în faţa Stelei, după eşecul cu cîntec din tur, cînd gazdele s-au impus cu 3-2 la Bucureşti cu ajutorul brigăzii de arbitri. La Constanţa, sfert-finalista din Top Teams Cup a demonstrat pe teren care este echipa mai bună, iar rezultatul final, 3-0 pentru Tomis, nu mai lasă loc de interpretări. Chiar dacă scorul pe seturi (25-23, 27-25, 25-23) arată cît de echilibrată a fost disputa, succesul gazdelor nu a fost nici un moment pus la îndoială de un adversar care a luptat pentru fiecare minge, dar şi-a arătat limitele pe final de set. Partida a reprezentat nu numai derby-ul etapei a 15-a a Diviziei A1 la volei masculin, dar şi o ultimă repetiţie pentru constănţeni înaintea meciului tur din sferturile Top Teams Cup, cu OK Autocommerce Bled, programat miercuri, în Sala Sporturilor din Constanţa, cu începere de la ora 18.00. “Cel mai important este că am cîştigat, pentru că am avut o săptămînă foarte dificilă. Mai mulţi jucători au lipsit de la antrenamente din cauza problemelor cu viza, apoi a fost şi o cădere după acel meci foarte bun din Olanda, normală după o partidă cum este cea din Cupele Europene. Azi nu am jucat un meci frumos, dar am cîştigat cu sufletul”, spunea după meci antrenorul principal al Tomisului, Jorge Cannestracci.

Într-adevăr, cu gîndul, probabil, şi la partida cu slovenii, jucătorii de la Tomis nu au mai reuşit evoluţiile excelente din Top Teams Cup, însă au jucat pragmatic, la rezultat. În primul set, constănţenii au condus aproape în permanenţă, steliştii au revenit, au egalat la 20, dar cîteva atacuri reuşite de Ashlei au adus Tomisul la 24-22. Marian Pavel a încheiat cu 25-23 un set foarte tensionat, în care Steaua a reclamat (fără temei, conform analizei video a partidei) cîteva decizii ale arbitrilor, iar Cannestracci a văzut cartonaşul roşu. Asta la semnalizarea observatorului Octavian Dimofte, care l-a sancţionat pentru o discuţie amicală cu Oancea, purtată în pauza dintre seturi! Antrenorul Tomisului n-a avut voie să dea indicaţii în setul doi, apoi lucrurile au intrat în normal. Foarte echilibrat a fost şi parţialul al doilea, în care avantajul a alternat, iar gazdele, datorită lui Gabrych - cel mai eficient „constănţean” - şi atacurilor din final semnate Began, au valorificat abia a cincea minge de set pentru 27-25. Steaua a încercat să forţeze mai mult în setul 3, a condus la început, dar Tomis, cu Marian Pavel excelent la blocaj, a revenit şi s-a impus cu 25-23. A fost singurul set în care a apărut la rampă şi Erkan, la care s-a văzut faptul că a ajuns abia joi în România. Cei doi sîrbi au sosit la Constanţa abia sîmbătă, astfel că Ivkovic a rămas în tribună, iar de Kuburovic, trecut pe foaia de joc, nu a fost nevoie.

Tomis a vrut mult revanşa

“Ne doream această revanşă, pentru că victoria Stelei de la Bucureşti a fost nemeritată. Să lase vorbăria deoparte, pentru că şi la Bucureşti, şi aici, au fost cu gura mare la arbitri” - Radu Began, căpitan CVM Tomis. “Rezultatul este foarte bun, dar cred că trebuia să jucăm mai bine. Sper să ne revenim în meciurile următoare. A fost o bună repetiţie pentru Cupele Europene, mai ales că Steaua este o echipă puternică. Din păcate, astăzi am jucat prea mult cu gîndul la meciul de miercuri, şi asta e o greşeală! Trebuie să ne concentrăm şi să abordăm la fel meciurile de campionat sau din Top Teams Cup” - Piotr Gabrych, extremă CVM Tomis. Antrenorul oaspeţilor, Daniel Banu, era nemulţumit după meci de prestaţia tuşierilor, dar nu a contestat victoria gazdelor: “Per total, meciul a fost plăcut, iar Constanţa are echipă bună şi a cîştigat pe merit. Dar pentru noi, care muncim şi mai intervin nişte factori, parcă nu ne cade bine...”

Au evoluat formaţiile - CVM Tomis (antrenori: Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov): Ilieş - Erkan, Began, M. Pavel, Gabrych, Ashlei, libero: Tănăsescu (a mai jucat D.Pavel); Steaua (antrenori: Daniel Banu şi Sorin Macavei): Andrieş - Oancea, Huţuleac, R. Şerban, Grigorie, Carpen, libero: Ilie (a mai jucat Roşu). Au arbitrat Mirel Zaharescu şi Florin Dimachi (ambii din Galaţi). Celelalte rezultate ale etapei: Unirea Dej - VCM Piatra Neamţ 1-3; Dinamo Bucureşti - U. Baia Mare 3-0; Remat Zalău - U. Cluj 1-3. Partida VCM Rm. Sărat - CSS Lapi Dej se va disputa pe 11 februarie.

Clasament

1. VCM Piatra Neamţ 15 12 3 40:17 27

2. Dinamo Bucureşti 15 12 3 41:20 27

3. Steaua Bucureşti 15 11 4 37:23 26

4. CVM TOMIS 14 10 4 38:16 24

5. U. Baia Mare 15 7 8 31:29 22

6. Remat Zalău 15 6 9 22:33 21

7. Unirea Dej 15 5 10 23:33 20

8. VCM Rm. Sărat 14 5 9 21:33 19

9. U. Cluj 15 4 11 18:35 19

10. CSS Lapi Dej 13 1 12 6:38 14