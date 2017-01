CVM Tomis revine în lupta pentru titlu

Partida Club Volei Municipal Tomis - Dinamo Bucureşti, contînd pentru etapa a 12-a a Diviziei A1 la volei masculin, a oferit un spectacol total publicului prezent, sîmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa: faze electrizante, răsturnări de situaţie pe tabela de scor şi un set decisiv dramatic, în care gazdele s-au văzut egalate de la 12-8, dar s-au impus cu 15-13, graţie unui atac reuşit de Ashlei! Formaţia constănţeană a început în forţă meciul şi s-a detaşat constant în primul set: 4-0, 7-2, 12-3, 14-4. Dinamo parcă nici nu exista pe teren şi Tomis a închis tabela în 21 de minute, scor 25-16. Parţialul al doilea a fost mai echilibrat, dar Tomis s-a distanţat la 12-8 pe serviciul lui Kuburovic, cu toate că Daniel Rădulescu a făcut mai multe schimbări în sextetul dinamovist, încercînd să găsească formula ideală. Constănţenii au gestionat însă fără probleme avantajul şi setul s-a terminat cu 25-20. În setul al treilea a apărut din nou obişnuita relaxare a Tomisului, iar Dinamo a revenit în meci. Oaspeţii şi-au îmbunătăţit preluarea şi blocajul, la care au excelat Harbuz şi Mureşan, reuşind o nesperată egalare a situaţiei la seturi, după 25-18 şi 25-20. Jucătorii constănţeni au avut o singură răbufnire de orgoliu, în setul 4, cînd au revenit de la 7-14 la 14-14, dar asta a fost tot, pentru că dinamoviştii nu le-au permis să şi cîştige setul. Cu amintirea celor patru eşecuri din tur, toate în tie-break(!), Began şi compania au abordat setul decisiv hotărîţi să infirme tradiţia acestui campionat. Cannestracci a făcut şi cîteva schimbări inspirate (Marian Pavel la Ivkovic, încă din setul 3 şi Gabrych la Voinea, ultima pe finalul tie-break-ului), iar Tomis a fost mereu la conducere: 4-1, 9-5, 12-8, 14-12, 15-13.

Tomis a cîştigat primul tie-break din acest campionat!

"Am cîştigat cel mai dificil tie-break posibil, cel cu Dinamo! Azi (n.r. - sîmbătă) fiecare jucător a evoluat mai ales cu inimă, cu pasiune. Sper ca această comportare să continue, pentru că în sport cea mai importantă este pasiunea", a declarat antrenorul principal Jorge Cannestracci. Florin Voinea crede că: ”Tie-break-ul reprezintă însuşi jocul de volei! Important este că de data asta am cîştigat noi şi oarecum am învins un blestem”, iar Ashlei a spus: ”A fost o partidă frumoasă, în care noi am jucat foarte bine în primele două seturi, apoi Dinamo şi-a revenit. Îi felicit pe adversari pentru evoluţia lor, meciul a fost de un nivel foarte ridicat şi mi-a făcut mare plăcere să joc astăzi (n.r. - sîmbătă)”.

Au evoluat formaţiile - CVM Tomis (antrenori Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov): Kuburovic - Erkan, Began, Ivkovic, Ashlei, Gabrych, libero: Tănăsescu; au mai jucat D. Pavel, Mihăilă, Gonzalez, M. Pavel şi Voinea; Dinamo (antrenori Daniel Rădulescu şi Eduard Chermeş): Şerban - Bobeanu, Mrdja, Macovei, Roman, Pereu, libero: Feher; au mai jucat Harbuz, Mureşan şi Bălhăceanu. Au arbitrat: Angeluş Cotoanţă (Bucureşti) şi Jean Bratu (Brăila). Celelalte rezultate ale etapei: Steaua Bucureşti - U. Baia Mare 3-2; Centrul Naţional CSS Lapi Dej - U. Cluj 3-2; VCM Piatra Neamţ - Remat Zalău 3-0; Unirea Dej - VCM Rm. Sărat 3-0.

Astăzi şi mîine, Tomis va juca două meciuri amicale cu ŢSKA Sofia

Jucătorii constănţeni au fost liberi duminică, iar în această dimineaţă se vor pregăti în sala de forţă. CVM Tomis va disputa astăzi, de la ora 16.00, şi mîine, de la ora 14.00, în Sala Sporturilor, două partide amicale cu echipa bulgară ŢSKA Sofia, formaţie la care joacă şi doi componenţi ai naţionalei, medaliată cu bronz la Campionatul Mondial încheiat, ieri, în Japonia. Evident, ridicătorul Zarev şi libero-ul Peev nu vor putea fi prezenţi la Constanţa, însă ŢSKA rămîne o formaţie valoroasă, participantă la viitoarea ediţie a CEV Cup. Tomis va folosi aceste două meciuri pentru a-l vedea la lucru pe ridicătorul Sergiu Ilieş (fost la Deltacons Tulcea şi Remat Zalău, pînă în urmă cu două săptămîni), jucător care ar putea fi legitimat de formaţia constănţeană.