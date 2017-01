CVM Tomis revine la campionatul intern

De astăzi, CVM Tomis reîncepe lupta pentru titlul de campioană a României, pe care l-a cîştigat în ultimele două ediţii. Constănţenii debutează în play-off-ul Diviziei A1 la volei masculin, urmînd să susţină toate cele trei partide cu Unirea Dej pe teren propriu, în Sala Sporturilor, vineri, sîmbătă şi duminică. Se joacă după sistemul “cel mai bun din trei partide”, astfel că, în cazul foarte probabil în care Tomis va cîştiga primele două întîlniri, meciul al treilea nu va mai fi necesar. Campioana porneşte cu prima şansă la adjudecarea unui nou titlu naţional, ţinînd cont că în acest sezon este invincibilă pe propriul teren, iar cîştigarea sezonului regulat îi oferă avantajul de a juca mai multe meciuri acasă în play-off. Un avantaj care, probabil, era oricum inutil, pentru că Began şi compania au pierdut un singur meci pe plan intern, în actualul sezon, 1-3 cu Remat Zalău în deplasare, în etapa a 16-a. Rămîne de văzut dacă Remat Zalău, Dinamo Bucureşti sau VCM Piatra Neamţ, formaţii deja calificate în semifinale, vor izbuti să “atenteze” la supremaţia campioanei. Unirea Dej cu siguranţă are şanse minime, ţinînd cont de valoarea lotului constănţean şi de faptul că n-a reuşit să cîştige vreun set în cele două partide jucate pînă acum. „Este adevărat că nivelul competiţiei interne nu se compară cu turneul final de la Izmir, dar noi va trebui să fim concentraţi şi să continuăm să jucăm la nivelul înalt pe care l-am atins în Final Four. Singura echipă care ne poate pune probleme în România este... Tomis Constanţa. Este adevărat că în meciurile cu noi echipele adverse se mobilizează suplimentar, pentru a ne învinge. Pentru ele, Tomis este ca o oglindă, ca un ţel pe care ar vrea să-l atingă”, consideră Ashlei Nemer, cel mai eficare jucător al turneului de la Izmir. „Nu cred că Unirea Dej poate să ne pună probleme, dar asta nu înseamnă că vom avea meciuri uşoare cu ei. Voleiul este un joc, un sport, iar în sport orice este posibil, dar avînd în vedere că jucăm acasă, nu cred că vom avea mari probleme. Cum nici un meci nu seamănă cu altul, este posibil să avem probleme, aşa cum am avut la Zalău, unde am pierdut. Dar dacă noi vom juca bine orice meci de acum încolo şi vom evolua cu seriozitate, nu cred că vom avea probleme”, a declarat Radu Began, jucător declarat cel mai bun centru în Final Four. „Tomis a avut întotdeauna probleme cu ea însăşi. Avem un lot de jucători atît de valoros încît, dacă facem două echipe şi jucăm în campionat, probabil că echipa A şi echipa B vor juca finala. Vineri începe şi pentru noi play-off-ul şi ne aşteaptă cîteva săptămîni în care va trebui să ne concentrăm energia asupra acestui obiectiv. Sîntem pregătiţi să jucăm împotriva oricărui adversar şi sîntem pregătiţi să ne păstrăm nivelul înalt de joc atins la Izmir”, a spus antrenorul principal Stelio De Rocco.

Primul meci dintre CVM Tomis şi Unirea Dej are loc astăzi, de la ora 17.00, iar al doilea se va disputa sîmbătă, de la ora 15.00, tot în Sala Sporturilor din Constanţa.

Aseară s-a disputat a patra întîlnire dintre Ştiinţa Bacău şi Torpi Tg. Mureş, contînd pentru play-out, oaspeţii cîştigînd cu 3-1. Scorul general a devenit 2-2, meciul decisiv pentru evitarea retrogradării fiind programat duminică, la Tg. Mureş.