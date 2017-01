CVM Tomis revine la duelurile din întrecerile interne

Ajunşi marţi acasă, în jurul orei 4.00 dimineaţa, voleibaliştii Tomisului revin în această după amiază la antrenamente pentru a pregăti meciurile cu Unirea Dej din prima fază a turneului play-off din Divizia A1, programate vineri (ora 17.00), sîmbătă (ora 15.00) şi duminică (ora 15.00) - dacă va mai fi necesar, în Sala Sporturilor. Jucătorii antrenaţi de Stelio De Rocco vor să treacă într-un timp cît mai scurt peste oboseala acumulată pe drumul de întoarcere, cînd s-a mers 19 ore non-stop pentru a fi străbătută distanţa Izmir - Constanţa, fiind acum concentraţi pentru jocurile decisive din finalul de sezon al întrecerilor interne. După turneul de la Izmir, team-managerul Tomisului, Bulent Cadîr, a rămas şi el cu regretul că Tomis nu a jucat finala: ”Am ajuns, în sfîrşit, în Final Four. Am obţinut locul trei, se putea mai bine, dar asta este. Am fost aproape de finală, dar nu a fost să fie”. Aflat la prima sa participare într-un turneu Final Four, brazilianul Daivision Ferreira de Silva “Dede” a fost unul dintre jucătorii de bază ai Tomisului în cele două meciuri susţinute de campioana României la Izmir şi i-a invitat, mai în glumă, mai în serios, pe coechipierii săi să vină în Brazilia. “Sînt foarte fericit pentru această medalie. Toată lumea a muncit foarte mult înainte de acest turneu. Ne pare rău pentru înfrîngerea din meciul cu Wegiel, care a venit pe fondul unor greşeli ale noastre. Acum sîntem cu toţii bucuroşi. Pentru mine este un lucru special faptul că am jucat pentru prima oară într-un Final Four, iar obţinerea medaliilor de bronz reprezintă un motiv în plus de bucurie”, a declarat Daivison. Un alt sud-american din lotul Tomisului, coordonatorul de joc Sebastian Firpo, cel care “i-a rupt inima” lui Ashlei atunci cînd a spus că la dorinţa celui mai eficace jucător al turneului de la Izmir ar putea rămîne şi în sezonul viitor la Constanţa, se gîndeşte la partidele care vor urma în întrecerile interne. “Ne aşteaptă finalul campionatului şi finala Cupei României, aşa că mai avem de muncit. Îmi place Constanţa, oamenii de aici sînt minunaţi, iar Ashlei mă roagă să rămîn. Vrem să le oferim suporterilor alte satisfacţii, mai ales că au mers după noi, în Europa. Pentru efortul depus nu putem decît să le mulţumim”, a spus Firpo.

Astăzi se joacă din nou în play-off şi play-out

Dacă Tomis şi-a amînat meciurile cu Unirea Dej pentru sfîrşitul săptămînii, celelalte participante la play-off vor susţine astăzi partidele cu nr. 2 din primul tur. Învingătoare sîmbătă, formaţiile vizitatoare îşi pot asigura în devans calificarea în semifinale, scutindu-şi astfel adversarele de... încă o deplasare, pentru că sistemul de desfăşurare este “cel mai bun din trei partide”. Programul jocurilor: U. Cluj - Dinamo Bucureşti (în primul meci a fost 1-3); Constam Buzău - VCM Piatra Neamţ (1-3); Explorări Baia Mare - Remat Zalău (0-3). Miercuri şi joi se joacă şi în play-out, fiind programate întîlnirile 3 şi 4 în disputele Rapid - Steaua (scor general 0-2) şi Ştiinţa Bacău - Torpi Tg. Mureş (scor general 1-1).