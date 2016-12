CVM Tomis revine pe teren după 15 zile

Club Volei Municipal Tomis Constanţa, deţinătoarea trofeului, va întâlni echipa CSVM Zalău în prima semifinală a Cupei României la volei masculin, programată mâine, de la ora 16.30 (în direct la Digi Sport 1), în Sala Polivalentă din Piatra Neamţ. Va fi primul meci pentru constănţeni după jocurile cu Arcada Galaţi din sferturile Cupei României, disputate în 4 şi 5 martie. O perioadă neobişnuit de lungă fără meci oficial pentru campioni, care a fost fructificată din plin de antrenorii Martin Stoev şi Radu Began, pentru ca jucătorii să-şi „încarce bateriile” înaintea semifinalelor şi finalelor campionatului şi ale Cupei României.

„Era necesară această perioadă de relativă pauză, fără meciuri oficiale, pentru că jucasem foarte multe partide într-un interval scurt de timp. Am lucrat bine şi aici, la Constanţa, după ce cantonamentul de la Dobrici a picat. Totul a fost normal şi sunt mulţumit”, a declarat antrenorul principal Martin Stoev. „Ne-a prins bine această perioadă mai liberă, fără meciuri oficiale. Trebuia să ne limpezim puţin mintea, să ne revenim după dezamăgirea produsă de ratarea finalei Cupei CEV. Am avut rezultate bune în acest sezon de Cupe Europene, am fost la un set de finală, dar viaţa merge mai departe, cariera merge mai departe. Avem acum alte obiective în faţă, iar Cupa României este primul dintre ele”, a spus şi centrul Andrei Spînu.

CÂŞTIGAREA CAMPIONATULUI ESTE PRINCIPALUL OBIECTIV Odată eliminaţi din Cupa CEV, voleibaliştii constănţeni au rămas cu două obiective de îndeplinit în acest sezon: câştigarea campionatului şi a Cupei României. CVM Tomis este calificată în semifinalele ambelor competiţii, în Divizia A1 urmând să întâlnească pe Dinamo Bucureşti. Primele două partide cu Dinamo vor avea loc săptămâna viitoare, joi 27 martie (ora 17.00) şi vineri 28 martie (ora 15.00), în Sala Sporturilor din Constanţa.

„Mult mai important este campionatul, pentru că învingătoarea se va califica pentru Liga Campionilor, iar obiectivul nostru este să participăm şi sezonul viitor în această competiţie. În mod normal, nu ar trebui să avem probleme şi vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a câştiga campionatul. În privinţa Cupei, lucrurile stau puţin diferit, pentru că este o competiţie pe care nu o câştigă întotdeauna echipa mai puternică. Meciurile sunt eliminatorii şi oricând pot apărea surprize. În play-off, este greu ca echipa mai puternică să piardă trei meciuri din cinci contra unei formaţii mai slabe”, a afirmat Martin Stoev.