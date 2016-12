CVM Tomis s-a autodepășit în Liga Campionilor

Prezent marți seară la Roeselare, președintele Club Volei Municipal Tomis Constanța, Sorin Strutinsky, a savurat victoria cu 3:2 în fața lui Knack alături de jucători și antrenori, pe care i-a felicitat la sfârșitul unei partide epuizante pentru toată lumea, fie voleibalist, fie suporter. De acum încolo, campioana României se poate gândi la viitorul adversar din Play-off 12! Sorin Strutinsky a ținut să evidențieze valoarea succesului din sala „Schierveld“: „Roeselare este o echipă foarte puternică, foarte omogenă, are jucători care evoluează împreună de ani de zile. Nu mai pierduse acasă în Liga Campionilor de doi ani de zile, în faza grupelor (n.r. - 0:3 cu Zenit Kazan, în decembrie 2012). Anul trecut a reușit numai victorii în grupă, dar a fost eliminată de echipa poloneză Resovia Rzeszow, în Play-off 12. Anul acesta suntem noi neînvinși, avem patru victorii și, conform noului regulament, în care contează numărul de victorii, avem șanse foarte mari să mergem în play-off de pe primul loc!”.

SORIN STRUTINSKY NU ÎȘI DOREȘTE UN ADVERSAR DIN RUSIA ÎN PLAY-OFF

Înaintea ultimelor patru etape din faza grupelor, se profilează deja echipele calificate în play-off-ul Ligii Campionilor. Zenit Kazan (fără set pierdut în Grupa D), Belogorie Belgorod (Grupa E), PGE Skra Belchatow (Grupa F) și Sir Safety Perugia (Grupa G) au câte patru victorii și sunt favorite să câștige grupele respective. Lokomotiv Novosibirsk și Jastrzebski Wegiel vor merge mai departe din Grupa B, iar Halkbank Ankara și Precura Antwerp sunt favorite să avanseze în play-off de pe locul al doilea. Foarte echilibrată este Grupa C, unde orice este posibil între Berlin, Resovia și Budva, iar în Grupa E se bat pentru poziția secundă Fenerbahce, Treia și Paris Volley. „Dacă nu o să avem accidentări în lot, cred că putem ajunge foarte sus. În opinia mea, ne vom opri acolo unde condiția fizică nu ne va mai permite să câștigăm, pentru că nu avem un lot prea omogen. Să nu uităm că Zhekov a jucat accidentat la Roeselare, dar mai avem și alți jucători cu probleme de sănătate. Dacă vom câștiga grupa, șansele de a depăși încă un tur sunt mari. Asta pentru că putem evita echipele rusești, dar și pe Belchatow sau Halkbank, toate cu loturi foarte omogene. Noi, cu un buget de un milion de euro, cam la atât putem spera. Ba chiar ne-am autodepășit”, a mai spus Strutinsky.

CVM TOMIS ESTE SIGURĂ DE CUPA CEV, DAR VREA PLAY-OFF ÎN LIGA CAMPIONILOR

Reamintim că noul regulament de organizare al Ligii Campionilor prevede că primul loc în grupă este ocupat de formația cu cele mai multe victorii, indiferent de scorul partidelor respective! În cazul egalității de victorii, echipele sunt departajate în funcție de numărul punctelor acumulate în clasament, de setaveraj (calculat prin împărțire), de punctaveraj (calculat prin împărțire) și de rezultatele directe. CVM Tomis și-a asigurat cel puțin locul 2 în Grupa A și mai are nevoie de o singură victorie în ultimele două etape pentru a termina pe primul loc.

Din cele şapte grupe ale Ligii Campionilor, primele clasate plus cele mai bune şase ocupante ale locului 2 vor obţine calificarea pentru Play-off 12, prima fază eliminatorie. Una dintre aceste 13 echipe (prioritate au cele șapte câștigătoare de grupe) va fi desemnată ca gazdă a Final Four şi nu va mai juca în cele două play-off-uri (12 și 6), care vor stabili celelalte trei participante la turneul final. Ultima ocupantă a locului 2 plus cele mai bune trei ocupante ale locului 3 vor continua să evolueze în Cupa CEV, faza Challenge Round (ultima înainte de semifinale), în care vor întâlni învingătoarele din sferturile de finală ale competiţiei.