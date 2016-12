CVM Tomis s-a calificat în Final Four-ul Cupei României

10:37:05 / 19 Martie 2015

LE-A DAT MECIUL

Sunt aici, problema e ca nu prea am cu cine discuta pentru ca sunteti toti niste sobolani de biblioteca si nu aveti nici o treaba cu aceasta viata! S-a vazut clar cum s-au dat la o parte! Cum va explicati atunci prestatia celor din Galati de la Constanta din tur? Se vede ca nu aveti experienta in sport, si mai ales in viata, dragi copii!