CVM Tomis s-a calificat în finala campionatului

Club Volei Municipal Tomis Constanţa s-a calificat în finala Diviziei A1 la volei masculin, însă după mari emoţii! Meciul 4 al semifinalei cu Dinamo Bucureşti, disputat ieri, în Capitală, s-a încheiat după două ore şi opt minute de joc, scor 3:2 (21:25, 25:22, 25:18, 23:25, 15:12) în favoarea Tomisului!!! Campioana îşi va apăra titlul cucerit anul trecut după ce i-a eliminat pe bucureşteni cu scorul general de 3-1, iar acum aşteaptă să-şi afle adversara din ultimul act, programat tot în sistemul „cel mai bun din cinci partide”, în zilele de 11, 12, 17, 18 şi 24 aprilie. Constănţenii vor juca pe teren propriu meciurile 1, 2 şi 5, respectiv în deplasare meciurile 3 şi 4.

Dinamoviştii au fost foarte aproape de a juca şi al şaselea meci consecutiv cu Tomis, duminică, la Constanţa, care ar fi fost a opta întâlnire directă din acest sezon între cele două echipe, record absolut! Bucureştenii au câştigat un prim set în general echilibrat, în care Tomis a condus doar cu 13:11. Cu Pavel în locul lui Nemec şi cu Laza în locul lui Stancu, constănţenii au controlat autoritar seturile 2 şi 3, în care Dinamo nu a condus deloc! Însă, când partida părea să se îndrepte spre un succes lejer al campionilor, care au condus în setul 4 cu 8:6, 16:13 şi 17:14, gazdele au renăscut şi au recuperat până la 23:21, apoi au egalat situaţia pe tabelă. În setul 5, antrenorul Martin Stoev a retrimis în teren sextetul de start pentru CVM Tomis, care a revenit de la 4:6 la 8:6, reuşind să păstreze acest avans până la final.

Statistica arată şi ea echilibrul existent între cele două echipe la meciul de ieri: 12-11 la blocaje pentru Dinamo, 4-7 la aşi, 13-14 servicii greşite, preluarea mai bună pentru Tomis, care a avut şi procentaje uşor superioare la atac. Să remarcăm şi jocul mult mai bun al lui Rodriguez, 24 de puncte, comparativ cu miercuri, când a realizat doar 9p, afirmaţie valabilă şi pentru dinamovistul Ontere, autor a 6p în meciul al treilea şi a 25p ieri!

NEMEC A JUCAT CU O INFLAMAŢIE LA UMĂR „Au fost două meciuri deosebit de dificile, dar nu trebuie să uităm că Nemec a jucat accidentat. Are ligamentul de la umărul drept inflamat. Astăzi (n.r. - ieri) a fost la spital şi a făcut o injecţie ca să poată juca, iar de mâine (n.r. - vineri) va intra într-un program de refacere. Nu este mai puţin adevărat că echipa noastră a intrat puţin relaxată în primul meci cu Dinamo. Este o calificare grea, care constituie un semnal de alarmă că un titlu de campioană naţională nu se câştigă prea uşor, totuşi...”, a declarat directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr.

„Un meci dificil, în condiţiile accidentării lui Nemec, în care am utilizat toţi cei patru centri şi a intrat şi Pavel. Dinamo a reuşit două partide foarte bune pe teren propriu, a jucat mult mai bine decât la Constanţa. Mă aşteptam de la ei să dea o replică mai bună. De aceea sunt foarte bucuros pentru această calificare, una obţinută după destulă suferinţă. Este bine că am rezolvat problemele apărute şi că am câştigat astăzi”, a spus şi antrenorul principal Martin Stoev.

Au evoluat - Dinamo (antrenor Daniel Rădulescu): Despotovski 3p - Ontere 25p, Mureşan 10p, Şoloc 11p (6 blocaje), Brcic 15p, Drăghici 12p (3 blocaje) şi Gavrilovic - libero; CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Radu Began): Zhekov 5p - Nemec 18p, Spînu 12p (4 blocaje), Stancu 2p, Rodriguez 24p (3 blocaje), Bahov 16p şi Ivanov - libero (au mai jucat: Laza, D. Pavel 3p şi Massinatori 2p).

ÎN SEMIFINALA ZALĂU - CRAIOVA, SCORUL GENERAL ESTE 1-2 În cealaltă semifinală a turneului 1-4, SCM U. Craiova conduce cu scorul general de 2-1 pe CSVM Zalău. Ieri, la Zalău, gazdele s-au impus cu 3:0 (25:22, 25:19, 25:17) şi se menţin în lupta pentru calificarea în finală. Meciul 4 va avea loc astăzi, de la ora 17.00, tot la Zalău, şi va fi televizat în direct de Digi Sport 3. Tot ieri s-a încheiat şi disputa din play-out, care s-a jucat în sistemul „cel mai bun din cinci partide”. În meciul al patrulea, CSM Agronomia Bucureşti a trecut de Universitatea Cluj cu 3:1 (25:17, 25:14, 22:25, 25:17), iar cu scorul general de 3-1, echipa bucureşteană s-a salvat de la retrogradare. Rămâne de văzut dacă formaţia clujeană va juca de la anul în Divizia A2 sau iarăşi vor rămâne locuri libere la tragerea la sorţi a campionatului următor, din luna iunie!

