CVM Tomis s-a calificat în semifinalele campionatului

Conform aşteptărilor, Club Volei Municipal Tomis Constanţa s-a calificat în semifinalele Diviziei A1 la volei masculin, depăşind în număr minim de jocuri echipa Unirea Dej. Scorul general a fost 2-0 pentru constănţeni, după 3-1 în primul joc şi 3-0 în al doilea, disputat sîmbătă tot în Sala Sporturilor din Constanţa. Gazdele au luat jocul mult mai în serios, după ce vineri au pierdut un set, şi au încheiat rapid conturile în primele două parţiale, 25-15 şi 25-14. Clujenii s-au ambiţionat şi au condut cu 8-4 în setul al treilea. Tomis a revenit la 16-13, Unirea a egalat din nou şi a menţinut echilibrul pînă la 20-20, cînd gazdele s-au desprins decisiv, adjudecîndu-şi setul cu 25-21 şi meciul cu 3-0. „Am avut ceva probleme cu adaptarea, după ce ne-am întors de la Izmir, dar o echipă de valoare ştie să se impună şi atunci cînd joacă mai slab. Cel mai important este că ne-am atins obiectivul, iar acum ne aşteptăm la nişte meciuri mai grele, cu singurul adversar care ne-a învins în acest campionat, Remat Zalău”, a declarat Florin Voinea. „Nivelul campiontului intern e mult sub Final Four-ul de la Izmir, aşa că ne-am relaxat puţin, dar important este că am cîştigat ambele meciuri cu Unirea Dej şi ne-am calificat mai departe”, a spus şi Arvydas Miseikis. „Din punct de vedere psihologic şi fiziologic, aceste două meciuri au fost foarte greu de jucat. Am planificat pentru Izmir un vîrf de formă al echipei, aşa că era normal să urmeze o scădere în nivelul de joc. Însă valoarea jucătorilor este suficient de mare, astfel încît şi-au revenit în partida a doua cu Unirea Dej. Cu siguranţă, miercuri, la finala Cupei României, calitatea jocului va fi mult mai bună, pentru că este în joc unul dintre obiectivele clubului”, a concluzionat antrenorul principal Stelio De Rocco.

Au evoluat - Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Toronyai - Miseikis, Began, Brinkman, Ashlei, Voinea şi Tănăsescu - libero (au mai intrat: Firpo, Lică, Pereu şi Milotin); Unirea (antrenor Ovidiu Macarie): Halchin - Purice, Onuţe, Neamţ, Cristudor, Ţuţea şi Călin - libero (au mai intrat: Paşcan, Szekely şi Lescov). Au arbitrat: Ştefan Becico (Bucureşti) şi Florin Dimachi (Galaţi). Observator: Francisc Silaghi (Bucureşti).

În semifinalele Diviziei A1, CVM Tomis va întîlni pe Remat Zalău, cealaltă dispută fiind Dinamo Bucureşti - VCM Piatra Neamţ. Se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci meciuri”, echipele mai bine plasate în sezonul regulat, Tomis şi Dinamo, urmînd să joace acasă trei partide. Constanţa şi Dinamo vor fi gazde pe 4, 5 şi 12 aprilie, iar Zalăul şi Piatra Neamţ pe 8 şi 9 aprilie. Dar, pînă atunci, voleibaliştii constănţeni vor lupta pentru cîştigarea Cupei României, finala cu echipa din Piatra Neamţ fiind programată miercuri, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, după finala feminină, dintre CSU Metal Galaţi şi Dinamo Bucureşti, care va începe la ora 16.00.

Ieri, la Tg. Mureş, a avut loc ultimul meci din play-out între echipa locală Torpi şi Ştiinţa Bacău, cîştigat de gazde cu scorul de 3-2, după 15-13 în tie-break! Ştiinţa Bacău a retrogradat în Divizia A2, alături de Rapid Bucureşti, ambele revenind în eşalonul secund după un singur sezon.

