CVM Tomis s-a calificat în semifinalele Cupei României

CVM Tomis Constanţa vizează în 2009 a cincea victorie consecutivă în Cupa României, acesta fiind unul dintre obiectivele clubului. Iar formaţia de pe Litoral a reuşit să acceadă în semifinalele competiţiei, după ce a trecut ieri, în manşa retur, cu 3-1 (25-15, 21-25, 25-15, 25-17) de Remat Zalău, scor înregistrat şi în tur, săptămîna trecută. Cu scorul general de 6-2, Tomis continuă lupta pentru trofeu alături de Dinamo Bucureşti, Steaua Bucureşti şi, foarte probabil, VCM Piatra Neamţ, vicecampionii urmînd să dispute returul cu Unirea Dej pe 15 februarie. Revenind la partida jucată în Sala Sporturilor, gazdele s-au impus fără drept de apel în primul set, pentru ca sălăjenii să lupte în al doilea parţial, pe care l-au cîştigat la patru puncte diferenţă, în ciuda cursei de urmărire declanşate de constănţeni. Antrenorul Tomisului, Stelio De Rocco, a “mutat” cîştigător la începutul setului 3, cu Voinea şi Macovei în locul lui Daivison şi Began, şi soarta partidei s-a înclinat din nou în favoarea campionilor. La 2-1 pe seturi, calificarea era deja decisă, astfel că ambii antrenori au utilizat mai multe rezerve pe parcursul ultimului parţial.

„Am mai făcut un pas spre îndeplinirea unuia dintre obiectivele noastre, Cupa României, dar ne-am luat şi revanşa după înfrîngerea din campionat. Astăzi am demonstrat că sîntem mai valoroşi decît ei, ceea ce cred că nimeni nu punea la îndoială. Urmează o perioadă grea pentru echipa noastră, cu meciuri în Cupele Europene, şi trebuie să fim foarte atenţi din toate punctele de vedere. Cred că unul dintre atuurile noastre îl reprezintă banca de rezerve. Avem jucători acolo care pot intra oricînd pe teren şi să aducă un plus în exprimarea echipei. Nu există rezerve la Tomis, sîntem toţi titulari!”, a declarat Laurenţiu Lică, cel mai eficient jucător al partidei. „Returul a decurs în favoarea gazdelor. Noi, cum ne ştiţi, numai acasă jucăm bine şi asta e... A fost o dublă manşă dificilă, în care Constanţa a dovedit că este echipa mai bună. Are cel mai bun lot din ţară, cel mai mare buget şi are şi rezultate! Noi ne bazăm acum pe campionat, să cîştigăm cît mai multe meciuri şi să terminăm în zona locurilor 1-4. Am jucat astăzi cu gîndul la Bacău, unde trebuie să batem ca să avem şanse în continuare!”, a explicat Adrian Gontariu, căpitanul echipei din Zalău.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Lică, Began, Brinkman, Ashlei, Daivison şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Pereu, Voinea, Macovei, Toronyai şi Miseikis); Remat (antrenor Dragan Djordjevici): Despotovski - Gontariu, Todoran, Aleksici, Ciortea, Sajnberger şi Mărieş - libero (au mai jucat: Milkov, Ilieş, Dacovici, Ateljevici şi Cadar). Au arbitrat Lucian Năstase (Galaţi) şi Florin Vasile (Bucureşti). Observator: Radu Farmuş (Bucureşti).

Rezultatele celorlalte două meciuri retur jucate, ieri, în sferturile de finală ale Cupei României: Constam Buzău - Steaua 2-3 (în tur: 0-3) şi Dinamo - U. Cluj 3-0 (3-1). Returul dintre Unirea Dej şi VCM Piatra Neamţ (0-3 în tur) va avea loc pe 15 februarie.

Voleibaliştii constănţeni pregătesc acum derby-ul campionatului, programat sîmbătă, de la ora 16.00, la Piatra Neamţ. Meciul cu Municipalul nemţean va însemna pentru Began şi compania repetiţia generală înaintea manşei tur cu Metallurg Zhlobin, din sferturile de finală ale GM Capital Challenge Cup.

