CVM Tomis s-a calificat pentru Final Four

CVM Tomis Constanţa, deţinătoarea trofeului, s-a calificat ieri pentru semifinalele Cupei României la volei masculin, ediţia 2013-2014, după ce a eliminat Arcada Galaţi în faza sferturilor de finală. Campionii au jucat la Constanţa ambele manşe din sferturi şi merg mai departe cu scorul general de 6-0. După 3:0 (25:18, 25:16, 25:21) în meciul tur de marţi, CVM Tomis s-a impus cu 3:0 (25:18, 25:23, 25:21) în manşa retur, disputată miercuri dimineaţă tot în Sala Sporturilor din Constanţa. Martin Stoev, antrenorul principal al gazdelor, a mizat tot pe echipa a doua şi miercuri, la fel ca şi omologul său, Marian Apostu. Din păcate, Neculai Harabagiu, centrul oaspeţilor şi secundul lui Apostu, s-a accidentat la gleznă în primul set, fiind suspect de entorsă. O accidentare a acuzat şi libero-ul gazdelor, Vladislav Ivanov, care nu a putut juca decât în primul set şi a fost înlocuit de Răzvan Tănăsescu. Câştigătoarele din sferturi s-au calificat pentru Final Four, turneul final al Cupei României, programat pe 22 şi 23 martie 2014.

„Au fost partide simple pentru noi, fiind mare diferenţă între Arcada şi Tomis. Obiectivul nostru este să cucerim Cupa României şi suntem în grafic. Este important că au evoluat toţi jucătorii pe care îi avem în lot şi în special Aciobăniţei, care la 16 ani are nevoie să joace cât mai multe astfel de meciuri”, a declarat Martin Stoev. „Au fost două meciuri frumoase pentru mine. Este o diferenţă mare între meciurile de la juniori sau din Divizia A2 şi acestea de la seniori, se simte diferenţa. Am dat tot ce am putut şi mă bucur că a ieşit bine”, a spus Adrian Aciobăniţei.

Au evoluat formaţiile - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Radu Began): Stoian 1p - D. Pavel 11p, Spînu 10p, Laza 12p, Bahov 12p, Aciobăniţei 10p şi Ivanov - libero (a mai jucat: Tănăsescu - libero); Arcada (antrenori Marian Apostu şi Neculai Harabagiu): Martin 3p - Cerşemba 10p (4 blocaje), Voinea 3p, Harabagiu, Cristudor 11p, Dragomir 8p şi D. Ghimeş - libero (au mai jucat: Apostu 1p, Palfi 6p şi Rîpeanu 1p).

SE CUNOSC TOATE FORMAŢIILE CALIFICATE ÎN FINAL FOUR După Ştiinţa Explorări Baia Mare, care s-a calificat marţi în Final Four, ieri au mai obţinut biletele pentru semifinale alte trei echipe: CVM Tomis Constanţa, Dinamo Bucureşti şi CSVM Zalău. Iată rezultatele celorlalte două meciuri din retur: SCM U. Craiova - Dinamo Bucureşti 3:1 (25:17, 25:17, 19:25, 25:21) - în tur: 0:3; Unirea Dej - CSVM Zalău 2-3 (25-23, 25-21, 18-25, 23-25, 12-15) - în tur: 1:3.

Şi în competiţia feminină s-au decis, marţi şi miercuri, alte trei semifinaliste: Ştiinţa Bacău, Dinamo Bucureşti şi CSM Bucureşti (Unic Piatra Neamţ a evoluat în devans cu CSV 2004 Tomis Constanţa şi s-a calificat pentru Final Four după două victorii cu 3:0). Iată rezultatele partidelor retur: Ştiinţa Bacău - CSU Medicina Tg. Mureş 3:0 (25:13, 25:15, 25:11) - în tur: 3:0; Dinamo Bucureşti - CS Volei Alba-Blaj 3:0 (25:14, 25:22, 25:11) - în tur: 3:1; CSM Lugoj - CSM Bucureşti 2-3 (18-25, 25-20, 22-25, 25-15, 7-15) - în tur: 0:3.

