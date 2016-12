CVM Tomis s-a calificat pentru turneul locurilor 1-4

În urma rezultatelor de sîmbătă, din etapa a 21-a a Diviziei A1 la volei masculin, două formaţii sunt matematic calificate pentru turneele în care se va decide titlul naţional. Cronologic, prima a fost CVM Tomis Constanţa, care a câştigat, sâmbătă la prânz, în Sala Sporturilor din Cluj-Napoca, în faţa Universităţii, cu scorul de 3:0 (28:26, 25:21, 25:16). Seara, după victoria de la Baia Mare, 3:0 cu Explorări, şi-a asigurat un loc în Cupele Europene şi Unirea Dej, revelaţia actualei ediţii de campionat, echipă care în precedentele trei etape le-a învins pe CVM Tomis Constanţa, VCM Piatra Neamţ şi Dinamo Bucureşti! Înaintea ultimei etape, cele mai mari şanse de a li se alătura le au Dinamo Bucureşti (are nevoie să câştige un singur set la Constanţa) şi Remat Zalău (îi trebuie o victorie pe teren propriu, cu Torpi), marea perdantă fiind Explorări Baia Mare, care acum câteva etape era lider...

Revenind la meciul de la Cluj-Napoca, acesta a fost echilibrat doar în primul set, câştigat de constănţeni în prelungiri. În continuare, partida a fost dominată clar de formaţia oaspete, care şi-a adjudecat fără probleme următoarele două acte. „Un meci relativ uşor, în care ne-am făcut jocul nostru obişnuit şi nu am avut probleme. Primul set a fost a fost ceva mai greu, dar apoi ne-am revenit şi am câştigat clar”, a declarat Radu Began, căpitanul formaţiei constănţene. „Echipa noastră a jucat foarte bine. Ceva probleme am avut doar în primul set, când ne-am relaxat la scorul de 19:15 şi am câştigat setul abia în prelungiri. Apoi, am fost net superiori”, a completat directorul sportiv Milen Uzunov, care a explicat şi utilizarea lui Filip Despotovski ca titular. „Firpo era uşor accidentat şi l-am menajat pentru întâlnirea cu Dinamo. Filip l-a suplinit cu brio”, a spus Uzunov.

Au evoluat - U. Cluj (antrenor Dănuţ Ciontoş): C. Ghimeş - D. Pop, Lotei, Fuzeşi, Badea, Bratosin şi D. Ghimeş - libero (au mai jucat: I. Rus, Tîrîlă şi Kovacs); CVM Tomis (antrenor principal interimar Mircea Dudaş): Despotovski - Svetozarevic, Macovei, Hernandez, Voinea, Szalai şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Began, Romero şi Dumitrache). Au arbitrat: Niculae Stan (Bucureşti) şi Gheorghiţă Mitraşcă (Zalău).

Celelalte rezultate: SCM U. Craiova - Dacia Buzău 3:0; Torpi Tg. Mureş - Steaua Bucureşti 3:1; Explorări Baia Mare - Unirea Dej 0:3; Dinamo Bucureşti - VCM LPS Piatra Neamţ 3:0; CVM Braşov - Remat Zalău 0:3.

Clasament

1. CVM TOMIS 21 17 4 52:19 38

2. Dinamo Bucureşti 21 16 5 53:22 37

3. Remat Zalău 21 15 6 51:21 36

4. Unirea Dej 21 15 6 50:24 36

5. Explorări Baia Mare 21 15 6 49:24 36

6. Torpi Tg. Mureş 21 12 9 41:34 33

7. VCM Piatra Neamţ 21 11 10 39:40 32

8. U. Cluj 21 9 12 36:44 30

9. SCM U. Craiova 21 8 13 30:44 29

10. Steaua Bucureşti 21 6 15 28:49 27

11. Dacia Buzău 21 2 19 9:58 23

12. CVM Braşov 21 0 21 4:63 18

* - CVM Braşov este penalizată cu trei puncte