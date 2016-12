CVM Tomis s-a distanţat la opt puncte de a doua clasată

Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi-a îndeplinit obiectivul propus pentru deplasarea în Ardeal de săptămâna trecută. Vicecampioana României a reuşit două victorii de trei puncte pe terenul Universităţii Cluj (3:0, miercuri, într-o restanţă din etapa a 16-a) şi la Şimleul Silvaniei, în disputa cu echipa locală Phoenix (3:1, sâmbătă, în etapa a 18-a). Cum formaţia de pe locul 2, SCM U. Craiova, a pierdut, cu 1:3, derby-ul cu Unirea Dej, constănţenii s-au distanţat la opt puncte în fruntea clasamentului şi sunt aproape câştigători ai sezonului regulat. Săptămâna aceasta, CVM Tomis va juca două meciuri în Divizia A1 la volei masculin, cu Ştiinţa Explorări Baia Mare (miercuri) şi cu Unirea Dej (sâmbătă). Ambele partide vor avea loc în Sala Sporturilor din Constanţa şi vor începe la ora 17.00.

Meciul de sâmbătă a fost la discreţia oaspeţilor, care au pierdut însă un set, al treilea, în faţa unei echipe care în tur, la Constanţa, reuşea să câştige un punct! „Am fost foarte concentraţi în primele două seturi, am reuşit să neutralizăm principalii trăgători ai echipei adverse, Pop şi Teuşan, şi am dominat meciul. Apoi, antrenorul gazdelor a introdus doi jucători noi (n.r. - Kis şi Filip), care ne-au surprins puţin, noi am comis câteva greşeli nepermise şi am pierdut setul al treilea. Gontariu, care a fost răcit toată săptămâna, a acuzat puţin oboseala şi l-am înlocuit cu Stoykov, dar am fost nevoit să-l schimb şi pe Bojovic cu Spînu, ca să respect regulamentul, nu pentru că jucase slab. În această nouă formulă de echipă, ne-am revenit imediat şi am câştigat lejer ultimul set”, a explicat Martin Stoev, antrenorul Tomisului, desfăşurarea meciului de la Şimleu. Scor final: Phoenix Şimleul Silvaniei - CVM Tomis Constanţa 1:3 (18:25, 21:25, 25:21, 16:25).

Au evoluat - Phoenix (antrenori Mircea Abraham şi Marius Oniga): Toth - Cr. Pop, I. Rus, Bokor, Bala, Teuşan şi Olar - libero (au mai jucat: Harlişca, Filip, Silaghi, Kis şi Ivan); CVM Tomis (antrenor Martin Stoev): Gonzalez - Gontariu, Bojovic, Stancu, Terzic, Merkushev şi Samardzic - libero (au mai jucat: Laza, Spînu, Stoykov, Lescov şi Tănăsescu).

Celelalte rezultate ale etapei a 18-a: U. Cluj - CSM Agronomia Bucureşti 1:3 (25:22, 22:25, 18:25, 14:25); Unirea Dej - SCMU Craiova 3:1 (25:21, 25:20, 21:25, 25:20); Dinamo Bucureşti - Steaua Bucureşti 3:0 (25:19, 25:21, 25:21); Ştiinţa Explorări Baia Mare - VCM LPS Piatra Neamţ 3:1 (25:22, 23:25, 25:18, 25:22). Remat Zalău a stat.

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 41p/16j (setaveraj: 45:18); 2. SCM U. Craiova 33p/16j (40:24); 3. Unirea Dej 32p/16j (38:22); 4. Remat Zalău 29p/16j (34:25); 5. Explorări Baia Mare 29p/16j (34:27); 6. Dinamo Bucureşti 25p (28:30); 7. VCM Piatra Neamţ 24p/16j (33:32); 8. CSM Bucureşti 24p (30:33); 9. Phoenix 20p (29:36); 10. Steaua Bucureşti 13p/16j (18:37); 11. U. Cluj 0p (6:51).

